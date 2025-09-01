Murcia se estrena en septiembre: estos son los nuevos restaurantes, cafeterías y tiendas que inauguran con la 'vuelta al cole' 2025/2026

Septiembre en Murcia siempre es un mes cargado de citas señaladas: a la vuelta al cole, que este año será entre el 8 y el 11 de septiembre según etapas, se suman las esperadas Fiestas de la Feria de Murcia, del 4 al 16 de septiembre.

Y a todo eso hay que añadirle otro ingrediente que hace aún más especial este arranque de curso: un buen puñado de locales nuevos que abren sus puertas en la ciudad y alrededores justo estas semanas. Restaurantes, cafeterías, tiendas y hasta talleres de cerámica, todos con ganas de estrenarse con la energía del inicio de temporada.

Tartas de queso Teresa Vivancos - Murcia

Después de meses de trabajo, la creadora de contenido gastronómico Teresa Vivancos abrió su propio obrador de tartas de queso en Calle Puxmarina, 2 en Murcia junto a Alvaro Serrano. La inauguración oficial fue el 10 de julio con un evento abierto al público.

El local ofrece distintas variedades: desde la clásica hasta versiones con queso Mouro, pistacho, chocolate blanco, galleta Lotus o incluso queso azul tipo Stilton. Están abiertos todos los días menos los martes, con obrador y tienda física donde se pueden comprar porciones de 6 a 8€, tartas pequeñas de14 a 17€ y grandes de 36€ a 40€ .

Como en Napoli - Murcia

El popular restaurante napolitano amplía presencia en Murcia con un nuevo local en la Carretera de Churra, 56 en Santiago y Zaraiche. La apertura oficial fue el miércoles 3 de septiembre a las 20:00. .

Su propuesta es clara: pizzas auténticamente napolitanas, con masa de reposo lento e ingredientes importados de Italia. Tienen opciones para todos los públicos, incluso pizzas veganas personalizadas.

Family Cash - Hipermercado en Campus Myrtea

La cadena valenciana Family Cash inauguró el pasado 3 de julio de 2025 su tercer hipermercado en la Región de Murcia, tras Lorca y Molina de Segura. El nuevo centro está ubicado en Centro Comercial Myrtea y cuenta con más de 4.000 metros cuadrados de superficie de venta.

La tienda ofrece secciones de alimentación, frescos, bazar, textil, electrónica, droguería y perfumería, con cerca de 100 empleados. Fue la primera apertura de la enseña en España en este ejercicio 2025.

Cafetería Botánica - Molina de Segura

El 28 de agosto de 2025 abrió sus puertas en Calle Cuba, 12 en Molina de Segura la nueva Cafetería Botánica.

Un espacio que combina café, cócteles y música en un entorno muy estético, pensado para compartir en redes sociales y para disfrutar tanto de día como de noche. Desde su apertura ya buscan ampliar plantilla y están seleccionando camareras.

Up Chicken Comida coreana – Murcia

El nuevo restaurante coreano especializado en pollo frito ya está en Plaza Santo Domingo en Murcia. Abrieron el pasado 16 de agosto y este fin de semana, del 5 al 7 de septiembre, celebran su gran apertura con varias promociones: menú gratis para los diez primeros clientes, todo a mitad de precio entre las 13:00 y las 15:00, y bebida gratis de 15:00 a 18:00 con un consumo mínimo de 10 € por persona. Su carta incluye pollo frito con distintas salsas como la picante o la miel mostaza, y se presenta como una de las aperturas más llamativas del centro este mes.

Kawaii Café (Cafetería temática kawaii – Murcia)

Murcia también contará con un Kawaii Café: una cadena de cafeterías temáticas de estilo japonés que ya está presente en otras ciudades como Madrid.

El espacio estará decorado en tonos rosas, con camareras disfrazadas al estilo manga y una carta con gofres, dulces y bebidas pensadas para el público fan de la cultura japonesa. La apertura está prevista en las próximas semanas, aunque todavía no han dado fecha exacta.

Tilde Taller de Cerámica - Murcia

En el barrio de Santa Eulalia, en la calle San Antonio se encuentra Tilde Taller de Cerámica, un espacio para aprender modelado y torno.

El 15 de septiembre de 2025 arranca su curso regular de clases semanales para adultos, con materiales incluidos y grupos reducidos. El precio es de 90 euros al mes, aunque este mes ofrecen matrícula por 35€.

La veloteca - Murcia

Tras consolidarse como marca online de velas de soja artesanales, La Veloteca abre por fin su propio espacio en Murcia en septiembre.

Aunque aún no han hecho pública la dirección, ya han comenzado a impartir talleres de velas en el Mercado de Correos, acompañados de merienda. Una propuesta creativa que se presenta como un lugar para "encender, crear y compartir".

Galleteria La Creación - Murcia

El proyecto de galletas artesanas que tuvo local en Santo Ángel prepara ahora su nuevo espacio frente a El Corte Inglés de Murcia.

Además de cookies de múltiples sabores, en esta nueva etapa incorporarán bebidas como matcha. El local está en fase de montaje y se espera su apertura en las próximas semanas.

Vicio - Murcia

La famosa hamburguesería Vicio, muy reconocida por su marketing atrevido ha aterrizado en Murcia con un local en el centro comercial Nueva Condomina, aunque todavía no se conoce la fecha exacta de su apertura.