La triste situación del castillo más misterioso de la Región de Murcia: de escenario de una histórica venganza sangrienta a "cerrado por derrumbes"

Aunque nuestros antepasados no tuvieran ni idea del recorrido que iban a tener sus actuaciones lo cierto es que las construcciones de siglos pasados han terminado por convertirse en parte indisoluble de nuestra identidad. Además en muchos casos estos edificios antiguos se han transformado en auténticos motores para el turismo y la cultura de las ciudades donde se levantan.

En la localidad murciana de Moratalla, ese papel lo ha desempeñado su castillo-fortaleza: un enclave que durante siglos ha atraído a curiosos y visitantes seducidos tanto por sus vistas como por las leyendas que encierra.

El castillo de Moratalla se remonta al siglo IX, cuando sobre restos neolíticos e ibéricos se levantó la primera estructura islámica. Más adelante la Orden de Santiago lo reconstruiría para eregir su imponente Torre del Homenaje, de 22 metros de altura, que todavía hoy domina el perfil del municipio.

Su historia está marcada por episodios de violencia y venganza. Uno de los más recordados es el asesinato de un Comendador de la familia Vozmediano, a finales del siglo XIII. Según relatan las crónicas locales este dirigente abusó de las facultades que le habían sido confiadas y llegó incluso a destruir los pergaminos donde se recogían los privilegios nobiliarios de los primeros hidalgos de Moratalla.

Para los nobles del pueblo aquello significaba quemar la memoria y la sangre de sus antepasados, un acto imperdonable. Enardecidos, irrumpieron en la fortaleza, lo enfrentaron y acabaron con su vida. Su cuerpo fue arrastrado por las calles y colgado en la reja sobre la puerta del castillo, permaneciendo allí durante días como escarmiento para quienes vinieran después a gobernar la villa.

A todo ello se suman sus cinco torres (la Redonda, la Blanca, la Magdalena, la Quebrada o de los Limones y la de los Cuatro Vientos): espacios que alimentan aún más ese halo de misterio que rodea a la construcción. En su interior la Sala de Armas con bóveda de aristas y la Sala del Homenaje con sus tres bóvedas de medio cañón hablan de un pasado donde la fortaleza era símbolo de poder y defensa en plena frontera con el Reino de Granada.

De emblema histórico a un cartel de “cerrado”

El problema es que en la actualidad este castillo se encuentra cerrado al público por riesgo de derrumbes. Según apuntan los propios visitantes en sus reseñas el acceso permanece restringido “desde hace casi un año por riesgo de derrumbe”. El cierre no es puntual. Una usuaria lo resumía de forma clara: “Fuimos en domingo y estaba cerrado”.

La sensación general es de tristeza por no poder disfrutar de un patrimonio de este calibre. Algunos destacan que, a pesar del cierre, todavía merece la pena subir para disfrutar de las panorámicas: “Mirador de la ciudad increíble. Castillo cerrado pero vale la pena subir”.

La gran mayoría coincide en que la situación actual resta valor a la visita, aunque reconocen que el entorno y las vistas compensan en parte. Otros recalcan que más allá de su belleza exterior, por dentro nunca tuvo demasiado que ofrecer, describiéndolo incluso como “un castillo abandonado”.