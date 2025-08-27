Rosa Rodríguez, enfermera en Murcia, revela la pregunta de una paciente al terminar el turno: «Lo mejor que te pueden decir»

En los últimos días se ha hecho viral la reflexión de Rosa Rodríguez, más conocida en redes sociales como Enfermera Rubia, una profesional de la salud de la Región de Murcia que utiliza plataformas como Instagram y TikTok para contar su día a día en el hospital y acercar la enfermería al gran público.

En un vídeo que ha circulado en redes Rosa ha explicado lo que considera uno de los mejores momentos después de un turno largo: “Mira, yo acabo de salir del turno de mis doce horitas de trabajo en el hospital. Mira qué cara, mira qué pelo. Bueno, todo fatal. Pero hay una paciente que antes de irme me ha dicho, ¿ya te vas no? Y le digo, pues sí, ya va siendo mi hora, me voy a mi casa y tal y me dice, ¿y cuándo vuelves? ¿Y yo? Pues mañana por la noche. Me dice, ah, venga, mañana nos vemos, venga, mañana nos vemos con cara de alegría”.

La creadora de contenido ha añadido que esa reacción tiene un valor especial para quienes están dentro de la profesión: “¿Pues por qué tiene cara de alegría? Pues porque ahora está todo bien, porque ha estado a gusto contigo, porque eres buena profesional, pues todas esas cosas juntan, entonces es lo mejor que te pueden decir”.

Rosa también ha ironizado sobre cómo a veces esa misma pregunta puede tener otra intención: “Bueno, también te puede preguntar cuándo vuelve para prepararse. Ella no, porque no le ha caído del todo bien, pero normalmente no lo suelen preguntar directamente. Um, se llevan la sorpresa cuando aparece por la puerta”.