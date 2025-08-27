Un influencer encuentra un perro abandonado en una gasolinera de Murcia y echa la bronca a todos los que lo vieron: "Dice mucho de cómo somos"

Más de 300.000 animales abandonados en España al año son las cifras publicadas el pasado 2024 por el partido animalista PACMA que sacan a relucir una de las mayores vergüenzas de nuestra sociedad y que, aunque en muchas ocasiones no seamos conscientes de ellas, ocurren día sí y día también. Gracias al trabajo de protectoras muchos de ellos consiguen encontrar una familia para comenzar una nueva vida desde cero, pero no todos tienen esa suerte.

Esta realidad ha sido expuesta en primera persona por el influencer Cenando con Pablo, conocido por sus vídeos probando comida en bares y restaurantes, que ha compartido un relato en el que denuncia cómo se encontró a un perro abandonado en una gasolinera de Totana.

"Este pobre perro ha estado cuatro días solo deambulando"

En su publicación Pablo califica la situación de "inadmisible" y asegura que “no hay derecho alguno ni justificación tan cruel que solo puede nacer de un corazón sucio vacío y podrido por dentro”. Según cuenta el animal llevaba “CUATRO DÍAS SOLO DEAMBULANDO EN UNA GASOLINERA sin que nadie intente ayudarle… La carretera está a escasos metros y podía haber sido su final”.

El influencer explica que, en un primer momento pensaba que el perro podía estar con alguien, pero pronto se dio cuenta de que no: “Cuando he visto a mis perros se ha ido escopetado y es cuando he caído de que no era un perro de alguien que estaba por ahí”.

El rescate no fue nada fácil, y pablo cuenta que “nos ha costado mil horrores cogerlo” y que el animal llegó incluso a cruzarse por la carretera. Al final consiguieron sujetarlo y, como él mismo explica, “he llamado al civil, me ha remitido la policía local de aquí de Totana, la acaban de mirar no tiene microchip”.

Además el encargado de la gasolinera confirmó que el perro llevaba allí varios días. “El gasolinero dice que lleva cuatro días aquí… está claro que lo ha abandonado”, denuncia.

"Dice mucho de cómo somos"

Pablo no oculta su enfado ni utiliza un tono suave. En varias ocasiones repite frases como “qué hijos de puta” o “esto es increíble tío, pobrecillo”, reflejando la impotencia que sintió al ver la escena. También añade que le sorprende que en tantos días nadie más hubiera intentado ayudar: “en cuatro días nadie por aquí ve al perro así y se quiere intentar cogerlo o hacerse cargo de él dice mucho de cómo somos”.

Al final animal ha sido trasladado a un refugio de la zona, donde no se sacrifica a los animales y podrá esperar a encontrar una familia. Pablo incluso dejó su propia correa para que el perro pudiera ser trasladado: “ya pues le llevaré sin correa qué vamos a hacer ya adquiriré una”.

En su mensaje final, el influencer lanza una reflexión que va más allá del caso concreto: “La vida es como un restaurante: nadie se va sin pagar lo que debe. Creo mucho en el karma y le llegará a esos hijos de pta que actúan así”*.