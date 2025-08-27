Anuncian una caída brusca de las temperaturas en toda España excepto en esta área de la Región de Murcia: llegará a 37 grados

El tránsito del "ex huracán" Erin va a provocar un vuelco radical en el tiempo de buena parte de España en los próximos días según han apuntado los organismos encargados de estudiar el clima. Lo que hace apenas unas jornadas era un ambiente estable y cálido, va a dar paso ahora a lluvias, tormentas intensas y un descenso generalizado de las temperaturas: una vaguada que está asociada a los restos del ciclón y que previsiblemente va a afectar al país entre el miércoles y el viernes dejando un escenario mucho más inestable.

La borrasca ex-Erin llegará acompañada de aire más frío en altura, lo que va a favorecer la formación de tormentas en numerosas regiones. Se espera que los fenómenos sean más fuertes en el valle del Ebro, Aragón, Cataluña y el interior de la Comunidad Valenciana. Aunque también podrán darse en Castilla y León, en el este de Castilla-La Mancha y en las islas Baleares.

Estas tormentas podrían venir acompañadas de granizo, fuertes rachas de viento y acumulados de lluvia importantes y la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos naranjas por precipitaciones y tormentas en Huesca, Zaragoza, Teruel, Lleida y Castellón.

Mientras tanto el el aire frío que entra por el noroeste va a provocar un descenso de las temperaturas que en algunas zonas de Galicia, el oeste de Castilla y León, Extremadura y el propio valle del Ebro puede alcanzar los 6 a 8 grados menos respecto al inicio de la semana. El jueves será la jornada más fresca, con máximas que en muchos puntos no superarán los 30 grados. A partir del viernes, los termómetros comenzarán a recuperarse poco a poco.

Murcia, la excepción a la caída de temperaturas

Mientras media España se prepara para sacar la chaqueta ligera en pleno agosto, el sureste peninsular seguirá resistiendo al calor. La Región de Murcia, y en particular el área metropolitana, quedará al margen de este refresco. Aquí los termómetros no sólo no van a bajar, sino que alcanzarán valores de pleno verano.

En Murcia capital la previsión apunta a máximas de 37 grados este jueves 28 de agosto, con mínimas que no descenderán de los 22 a 26 grados, lo que hará las noches especialmente incómodas para dormir. Además la radiación ultravioleta se mantendrá en niveles muy altos, con índices de hasta 8 por lo que se recomienda limitar la exposición al sol en las horas centrales y extremar las precauciones.

El viernes todavía se esperan registros altos en esta zona y de cara al fin de semana el calor volverá a intensificarse en la mitad sur del país, incluida de nuevo la Región de Murcia.