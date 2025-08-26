No, no son casas encantadas: son 'casas torres', tesoros abandonados de la arquitectura murciana como la Torre Falcón que va a comenzar su rehabilitación 5 años después

La Torre Falcón, situada en la urbanización Joven Futura de Espinardo, empieza por fin a ver un futuro más esperanzador. El Ayuntamiento de Murcia ha anunciado el inicio de los trabajos previos para su rehabilitación, después de años de abandono. Se trata de una de las casas torre más representativas de la huerta murciana: visible para cualquiera que circule por la autovía que conecta Murcia con Alicante, y que lleva décadas en ruinas pese a su valor histórico.

La noticia llega después de un largo camino de retrasos. En 2018 la asociación Huermur denunciaba el estado de abandono en el que se encontraba el inmueble. Dos años más tarde, en 2020, el consistorio presentaba un proyecto de rehabilitación que incluía la recuperación del edificio y la creación de un nuevo espacio cultural que, según los plazos iniciales, iba a estar en funcionamiento en 2022.

Sin embargo aquello nunca llegó a materializarse hasta que ahora, cinco años después, se ha anunciado por fin el inicio de los trabajos previos que permitirán rescatar este inmueble emblemático.

Desde la web municipal Huerta de Murcia se explica que el proyecto se centra en restaurar el cuerpo principal de la torre y los antiguos establos, que se transformarán en un patio de acceso. También se proyecta un segundo bloque anexo con despachos y oficinas para ampliar los posibles usos del edificio.

Uno de los aspectos más innovadores es la incorporación de soluciones ambientales pioneras: un lago de fitodepuración, que limpiará las aguas residuales a través de plantas acuáticas imitando el funcionamiento natural de los humedales y un pozo canadiense, un sistema de climatización que aprovecha la temperatura estable del subsuelo para enfriar o calentar el aire sin apenas consumo energético.

Una joya que todos han visto desde la autovía

Aunque muchos murcianos quizá no conozcan su nombre, casi todos han visto alguna vez la silueta de la Casa Torre Falcón desde la autovía. Este edificio barroco y popular, levantado a principios del siglo XVIII, fue en su día residencia señorial y centro de explotación agrícola. Más tarde perteneció a familias como los Marqueses de Ordoño y, ya en los años 2000, fue cedido al Ayuntamiento por la promotora que levantó la urbanización de Joven Futura.

A su lado se alza todavía un impresionante pino piñonero centenario, convertido en emblema del lugar y en símbolo de resistencia frente al deterioro que ha sufrido la torre durante décadas.

Las casas torres de la huerta de Murcia

La Torre Falcón no es un caso aislado: forma parte de un conjunto de unas 200 casas torres que llegaron a existir en la huerta murciana. De ellas apenas medio centenar sobreviven y solo la mitad se mantienen en buen estado, según la divulgadora cultural Carmen Celdrán, que ha publicado un vídeo reciente dedicado a explicar la importancia de estas construcciones.

Explica que “las llamadas casas torres comenzaron a formar parte del paisaje por razones defensivas pero es en el siglo dieciocho cuando surgen con más fuerza como viviendas para familias nobles”. Muchas llevaban en su fachada un escudo con el apellido de la familia propietaria y algunas incluso dieron nombre a pueblos, como Torreagüera o El Palmar.

Se levantaban en lugares estratégicos para protegerse de las crecidas del río y son, en definitiva, testigos de la vida en la huerta tradicional. La Torre Falcón, junto a otras como la Torre del Zoco, recuerda un pasado en el que estos edificios eran centros de poder agrícola y social.