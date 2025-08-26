Entre una misteriosa isla protegida y un impresionante embarcadero abandonado: así es la tranquila playa murciana de El Hornillo

En los 274 kilómetros de costa mediterránea que acarician la Región de Murcia se esconde un catálogo de playas tan amplio como desconocido: un litoral que guarda rincones de gran valor paisajístico y natural y que, pese a los desastres medioambientales que han marcado a la zona (como el deterioro del Mar Menor o la herida todavía abierta de la bahía de Portmán), sigue mostrando el rastro de las civilizaciones que lo habitaron durante siglos.

Esta pequeña bahía del municipio aguileño donde se encuentra la playa del Hornillo está abrazada por dos símbolos patrimoniales: a un extremo, el Embarcadero del Hornillo, una colosal estructura de hierro y hormigón levantada en 1903 por ingenieros británicos para cargar mineral de hierro directamente desde los vagones de tren hasta los barcos que aunque dejó de funcionar en 1970 y su reapertura no está prevista hasta 2026, su silueta sigue imponiendo respeto y en 2009 fue declarada Bien de Interés Cultural.

En el lado opuesto se alza la Isla del Fraile: un islote escarpado y pedregoso de casi siete hectáreas que hoy es Espacio Natural Protegido. Sus fondos marinos albergan praderas de posidonia oceánica y es un punto habitual para ver delfines. Los romanos también dejaron aquí su huella con una fábrica de salsas de pescado, testimonio de que estas aguas fueron aprovechadas mucho antes de la llegada del turismo.

Cómo es la playa de El Hornillo

La playa en sí tiene unos 500 metros de largo y 30 de ancho, con arena oscura y de grano medio. Se trata de un espacio semiurbano, con paseo marítimo y acceso sencillo, lo que la convierte en un destino cómodo para quienes buscan combinar relax y servicios. En verano cuenta con socorristas, zonas balizadas para el baño y el famoso Chiringuito Rincón de los Casucos en el Rincón del Hornillo.

Los vecinos y visitantes la describen como un lugar tranquilo, familiar y de aguas limpias, donde además se pueden practicar actividades como el snorkel gracias a la abundancia de peces en la zona rocosa. Otros destacan los atardeceres, considerados de los más bellos de Águilas, y la posibilidad de pasear por la costa mientras se contemplan las vistas tanto a la isla como al embarcadero.

Las reseñas coinciden en que es una de las playas favoritas de los aguileños. Algunos la consideran la mejor de todo el municipio por su agua transparente y la seguridad que ofrece para los niños, ya que el mar entra poco a poco sin desniveles bruscos. Otros resaltan su aire “de barrio”, muy frecuentada por los habitantes de Lorca y localidades cercanas, que incluso llegaban antaño en tren aprovechando la proximidad de la vía férrea. En temporada alta suele estar más concurrida, pero durante el resto del año se convierte en un rincón casi secreto donde reina la calma.