Carlos Alcaraz, sobre su criticado corte de pelo: «Mi hermano se equivocó con la máquina»
El murciano ha recibido multitud de críticas por su nuevo peinado
El nuevo "look" de Carlos Alcaraz ha dejado con al boca abierta a medio mundo. El murciano aparecía en la Arthur Ashe Stadium en su debut en el US Open 2025 con la cabeza completamente rapada: algo que nadie esperaba y que dio lugar a muchos comenarios. Incluso antes de salir a pista una reportera del torneo tuvo que confirmar que se trataba de él. El impacto fue tal que, nada más terminar su primer partido, el propio Alcaraz se dirigió al público para preguntar: «¿Os gusta mi look?».
Desde las gradas el griterío fue unánime, aunque era difícil imaginar que alguien le respondiera con un “no” después del espectáculo que había dado en la cancha. Entre sus rivales, sin embargo, no hubo tanta diplomacia: el Frances Tiafoe, conocido por su espontaneidad, lo calificó de «horrible, terrible». Y lo dijo tanto en privado cuando se encontraron en los pasillos de la pista central, como después ante los medios. El estadounidense añadió entre risas que ahora Alcaraz parecía “aerodinámico”, comentario que su entrenador Juan Carlos Ferrero recogió con humor asegurando que “es más rápido de lo que ya era”.
El origen del rapado
Lo cierto es que el cambio de imagen no fue algo planeado, sino un error casero. Alcaraz explicaba en una rueda de prensa que tenía ganas de cortarse el pelo porque lo sentía demasiado largo, le pidió ayuda a su hermano Álvaro, que intentó ayudarle con la maquinilla: «De repente, mi hermano tuvo un malentendido con la máquina. Simplemente lo cortó. Entonces, la única forma de solucionarlo era afeitarlo del todo»,o.
El propio Feliciano López, en declaraciones a ESPN, corroboraba la versión tras una conversación con el murciano: el corte inicial no había quedado bien y no había marcha atrás. De hecho Alcaraz barajó teñirse de platino como alternativa, pero al final se decantó por la opción más sencilla y radical: raparse.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Serafín Martínez Moreno: “Mi primer veraneo fue en Águilas, donde mi padre instalaba una caseta de turrón”
- La agente violada por su superior en el cuartel de Molina aún no ha recibido ninguna indemnización
- El agujero del campo murciano: más de 146.800 hectáreas cultivables abandonadas o sin aprovechar
- Fallece quien dio vida a la mascota del UCAM CB durante casi dos décadas
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto