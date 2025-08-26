Carlos Alcaraz, sobre su criticado corte de pelo: «Mi hermano se equivocó con la máquina»

El nuevo "look" de Carlos Alcaraz ha dejado con al boca abierta a medio mundo. El murciano aparecía en la Arthur Ashe Stadium en su debut en el US Open 2025 con la cabeza completamente rapada: algo que nadie esperaba y que dio lugar a muchos comenarios. Incluso antes de salir a pista una reportera del torneo tuvo que confirmar que se trataba de él. El impacto fue tal que, nada más terminar su primer partido, el propio Alcaraz se dirigió al público para preguntar: «¿Os gusta mi look?».

Desde las gradas el griterío fue unánime, aunque era difícil imaginar que alguien le respondiera con un “no” después del espectáculo que había dado en la cancha. Entre sus rivales, sin embargo, no hubo tanta diplomacia: el Frances Tiafoe, conocido por su espontaneidad, lo calificó de «horrible, terrible». Y lo dijo tanto en privado cuando se encontraron en los pasillos de la pista central, como después ante los medios. El estadounidense añadió entre risas que ahora Alcaraz parecía “aerodinámico”, comentario que su entrenador Juan Carlos Ferrero recogió con humor asegurando que “es más rápido de lo que ya era”.

El origen del rapado

Lo cierto es que el cambio de imagen no fue algo planeado, sino un error casero. Alcaraz explicaba en una rueda de prensa que tenía ganas de cortarse el pelo porque lo sentía demasiado largo, le pidió ayuda a su hermano Álvaro, que intentó ayudarle con la maquinilla: «De repente, mi hermano tuvo un malentendido con la máquina. Simplemente lo cortó. Entonces, la única forma de solucionarlo era afeitarlo del todo»,o.

El propio Feliciano López, en declaraciones a ESPN, corroboraba la versión tras una conversación con el murciano: el corte inicial no había quedado bien y no había marcha atrás. De hecho Alcaraz barajó teñirse de platino como alternativa, pero al final se decantó por la opción más sencilla y radical: raparse.