Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman

El buzo Pablo Camino ha publicado en su canal de YouTube unas impactantes imágenes submarinas del Embarcadero del Hornillo, en Águila. Las tomas, grabadas bajo el agua, muestran la magnitud de esta colosal infraestructura de hierro y hormigón que hace más de un siglo convirtió a la localidad murciana en un enclave estratégico para la minería.

Aunque hoy su silueta oxidada descansa como un monumento industrial junto a la bahía, lo cierto es que durante décadas fue uno de los puntos neurálgicos para la exportación de hierro en España.

A finales del siglo XIX la sierra de la Almagrera, en Cuevas de Almanzora, se convertía en un punto de expolio y abastecimiento de minerales como plomo, plata y hierro que despertó una fiebre minera que no tardaría en atraer capital extranjero, haciendo que en poco tiempo el litoral murciano se llenara de fundiciones y vías de tren.

Embarcadero del Hornillo, Murcia / Pablo Camino - YouTube

Fue entonces cuando Gustavo Gillman, un ingeniero británico, proyectó el embarcadero con el objetivo de facilitar la salida del mineral hacia Europa a través de la línea férrea Almendricos-Águilas, enlazada con otras explotaciones en la Sierra de los Filabres. La construcción, financiada por la empresa inglesa Great Southern of Spain Railway Company, se inauguró en 1903 y pasó a ser la segunda infraestructura de su género más importante del país.

Una obra monumental para su época

El Embarcadero del Hornillo no era una pasarela cualquiera: cuando estaba funcionando tenía capacidad para que dos barcos cargaran mineral de forma simultánea, algo impensable en su tiempo. Medía 178 metros de largo y se alzaba 12 metros sobre el nivel del mar.

La vía de tren que lo conectaba con la estación de Águilas salvaba un puente metálico de 42 metros y atravesaba tres túneles excavados en la roca antes de llegar al muelle. Todo un ejemplo de ingeniería que permitió dinamizar la economía aguileña durante buena parte del siglo XX.

Embarcadero del Hornillo, Murcia / Pablo Camino

El auge duró varias décadas, pero en los años 60 los puertos de Cartagena y Alicante tomaron el relevo y el Hornillo quedó relegado hasta que en diciembre de 1970 se produjo la última carga de mineral y en 1973 se cerró oficialmente, dejando la estructura desde entonces como un coloso abandonado frente a la Isla del Fraile.

Recuperación como patrimonio cultural

Conscientes de su valor, en 2009 el Gobierno lo declaró Bien de Interés Cultural. Y en 2017 se abrió parcialmente al público como espacio museístico. Se restauraron los túneles y se habilitó un recorrido que permite al visitante asomarse a la historia ferroviaria de Águilas, aunque la plataforma principal sigue cerrada por motivos de seguridad.

El Ayuntamiento, junto a diferentes ministerios, mantiene un plan de rehabilitación con el que se busca devolverle su aspecto original. Hay dos subvenciones concedidas, pero solo una podrá ejecutarse, lo que marcará si la restauración incluye iluminación ornamental, mobiliario urbano y un pantalán flotante. En cualquier caso el proyecto completo no estaría terminado hasta 2026.