Antes no lo conocía nadie, pero ahora este curioso postre en 'tarrina' tiene a media Murcia enloquecida: «Somos la única pastelería que la hace»

Aunque hay tradiciones como el paparajote o la tarta de la abuela que nunca van a desaparecer de nuestro paladar, lo cierto es que el mundo de los postres es tan amplio e inabarcable como la gastronomía misma. Cada cierto tiempo alguna novedad logra abrirse paso en la centrifugadora de internet hasta convertirse en tendencia: eso es exactamente lo que ha ocurrido con la tarta Tres Leches de la pastelería Ricca, un dulce que hasta hace poco era desconocido para muchos murcianos y que ahora se ha convertido en una auténtica sensación.

En Ricca presumen de ser pioneros en la ciudad: «Somos la única pastelería en Murcia con tarta 3 leches y lista para llevar», explican desde el mostrador. Su apuesta es ofrecer (entre otros dulces) la tarta siempre disponible en versión clásica, con la posibilidad de elegir con canela o sin ella, y presentarla en un formato que se ha convertido en parte de su encanto, la tarrina.

También se puede adquirir entera o en bandejas de seis porciones para compartir, e incluso probar seis sabores diferentes directamente en tienda sin necesidad de encargar. Para quienes buscan algo más especial, la carta se amplía a dieciocho sabores bajo pedido, entre los que destacan el pistacho o el dulce de leche. Todo ello se sirve en un horario continuado de 9:30 a 21:00 horas, sin cerrar al mediodía, lo que convierte al local en un punto de encuentro para quienes buscan un capricho dulce en cualquier momento del día.

El verdadero motor de esta popularidad ha sido, sin embargo, la voz de los clientes. Muchos coinciden en que no se trata solo de un postre, sino de una experiencia que sorprende desde el primer bocado: “Esta pastelería tiene los mejores rollos de canela y tarta de tres leches de toda Murcia. Literalmente un rollo suyo te puede mejorar el día”, relataba recientemente Ana Cánovas. Otros insisten en el equilibrio de los sabores, como Ignacio Lucchini, que reconocía no ser muy “dulcero” y aun así aseguraba que “encontraron un equilibrio perfecto en el sabor de sus tortas. Con lo que respecta a las de tres leche son las mejores a mi parecer”.

El cuidado por los detalles también ha llamado la atención de quienes visitan la tienda. Álvaro Vidal destacaba que la atención al cliente es tan minuciosa que incluso le preguntaron por la temperatura de la leche o si quería añadir canela a su porción. En sus palabras “muy buena calidad de las tartas a un precio excepcional”. Y quienes se han atrevido con las versiones más arriesgadas aseguran que la sorpresa ha merecido la pena. “Tiene unas tartas de 3 leches buenísimas, la de paparajotes genial”, afirmaba Mónica Roldán, subrayando la versatilidad de este postre que se adapta tanto a lo clásico como a lo innovador.

Lo interesante de este fenómeno es que, pese a sonar novedosa en Murcia, la tarta Tres Leches es un clásico en muchos países latinoamericanos. Su éxito en la ciudad demuestra cómo las redes sociales y la curiosidad gastronómica son capaces de rescatar recetas de cualquier rincón del mundo y ponerlas de moda en lugares insospechados. Así lo confirma la experiencia de algunos clientes que han caído rendidos a esta nueva moda repostera: “Es mi primera vez que pruebo la tarta de 3 leches y repetiré sin lugar a dudas”, contaba Ainoa Romero. Y para Victoria Saura, el veredicto es todavía más rotundo: “La tres leches clásica es un vicio, más si eres de Murcia y te gusta el sabor a canela”.