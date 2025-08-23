Un joven murciano de 25 años, detenido por matar a un motorista con un coche de alta gama en Galicia, elude prisión pagando 150.000 euros

La Guardia Civil detuvo este lunes a un joven de 25 años natural de Murcia como presunto autor del accidente de tráfico mortal que acabó con la vida del motorista Brais Otero el pasado día 15 en el corredor del Baixo Miño, a la altura de As Eiras. Según ha podido saber FARO, él mismo se entregó en la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra tras una semana fugado.

Como informó este martes el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, el piloto «estaba identificado», por lo que era cuestión de tiempo dar con su paradero, ya que abandonó el lugar tras el siniestro subiéndose a otro vehículo que lo trasladó al centro de salud de Tui.

La detención fue practicada por el Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT) y el Equipo de Investigación de Siniestros de la Guardia Civil de O Porriño.

El arrestado, al volante de un BMW M4 con matrícula alemana, realizaba «una maniobra irregular de adelantamiento y además con exceso de velocidad», apuntó Abel Losada.

A las 9.28 de esta mañana entró en los juzgados de Tui acompañado por dos agentes de la Benemérita y tanto la Fiscalía como la acusación particular pedían para él prisión provisional y sin fianza. Por su parte, la defensa solicitaba su puesta en libertad, con retirada del permiso de conducir.

Durante su declaración, el detenido no paró de llorar y mostró arrepentimiento.

Finalmente, la jueza del Juzgado de Instrucción nº2 de Tui ordenó su ingreso en prisión provisional al apreciar riesgo de fuga y reiteración delictiva del detenido, aunque eludible con el pago de una fianza de 150.000 euros, una cantidad asumible según su alta capacidad financiera, y que tiene previsto pagar a la mayor brevedad. «Saldrá en libertad con la medida cautelar de no volver a conducir», confirmaron a FARO sus abogados.

Condenas por delitos similares

Esta sería su sexta causa judicial, pues ya tiene tres condenas firmes por delitos contra la seguridad vial y dos causas abiertas en Murcia por este tipo de delitos, una de ellas por un accidente de naturaleza similar, aunque sin fallecidos, y la otra por conducción sin carné.

Fue el propio investigado el que se entregó a las autoridades en la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra este lunes. Según explicó su defensa, asumida por el gabinete murciano Romera y Torrecilla Abogados, el miércoles pasado, al día siguiente del trágico choque en el que perdió la vida Brais, estos ya contactaron con la Guardia Civil e informaron de que su cliente, el conductor del BMW, se entregaría voluntariamente.

En este sentido, niegan que el causante del choque, que estaba realizando un adelantamiento cuando arrolló la moto del vecino de O Rosal, condujera bajo los efectos del alcohol o de otro tipo de sustancias.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil le practicó este lunes varias pruebas de alcohol y drogas, incluida una prueba capilar, que puede detectar el consumo de drogas desde varios meses atrás.

Además, también han rastreado los pasos del murciano previos al accidente, a través de los pagos realizados con su tarjeta y el ticket del restaurante donde paró a comer, para saber si tomó bebidas alcohólicas.

Hizo noche en Tui y viajó en Blablacar a Madrid tras el accidente

El detenido circulaba en su BMW M4 por el corredor del Baixo Miño a la altura de Eiras, en una zona limitada a 90 km/h, cuando en una «maniobra irregular de adelantamiento» invadió el carril contrario e impactó frontalmente contra una motocicleta, que circulaba correctamente.

A consecuencia del choque, el piloto salió despedido varios metros, sin que los servicios de emergencias pudieran hacer nada por salvar su vida. La víctima, Brais Otero - de 33 años y vecino de O Rosal-, fue enterrada en la iglesia de Santa Mariña rodeada de familiares y amigos, y tras ser escoltada por una comitiva motera que acompañó al coche fúnebre desde el tanatorio de A Guarda.

El conductor del BMW abandonó el lugar del accidente sin prestar auxilio a la víctima. Paró a otro vehículo que pasaba por la vía rápida que une Goián y O Rosal y pidió que lo llevaran al centro de salud de Tui, donde se dio a la fuga, según su defensa por el estado de shock en el que se encontraba.

Aunque inicialmente la Guardia Civil trabajó con la hipótesis de que podría haber cruzado a Portugal, lo cierto es que el joven, de 25 años y natural de Murcia, nunca llegó a abandonar el país, sino que hizo noche en el Parador de Tui, curiosamente a escasos metros de la frontera.

A la mañana siguiente del accidente, cogió un Blablacar hasta Madrid, donde lo fue a recoger su pareja, y juntos volvieron a Murcia. Antes, llamó a su abogado y lo citó en Murcia para contarle lo sucedido.

Al parecer, según ha relatado su letrado, ese mismo día, su defensa se puso en contacto con las autoridades gallegas para informarles de que se entregaría voluntariamente, cosa que no pasó hasta este lunes.

El detenido estaba de vacaciones en la zona de Baixo Miño, visitando a un amigo, y el coche con el que causó el accidente, un BMW de alta gama, lo había adquirido hace un mes. El vehículo tenía tres meses de prueba, por eso mantenía la matrícula alemana.