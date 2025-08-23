Un influencer de Ávila se gasta 236€ para probar "el mejor arroz caldero" de la Región de Murcia: este ha sido el restaurante

En los últimos tiempos, los creadores de contenido centrados en la gastronomía han ganado un protagonismo notable, impulsados por el crecimiento de plataformas como TikTok, Instagram o YouTube. Estas redes sociales han transformado a muchos de ellos en auténticos referentes a la hora de recomendar restaurantes, capaces incluso de llenar un local con una sola publicación viral.

Gracias a su trabajo miles de usuarios descubren a diario rincones culinarios inesperados, sabores que rompen con lo convencional y, en algunos casos, evitan auténticas decepciones a la hora de comer fuera.

Uno de los nombres que más ha despuntado en este ámbito es Cocituber, un influencer que ha hecho de sus recorridos por España una guía alternativa para los amantes de la buena mesa. Su canal se ha llenado de experiencias peculiares, desde menús de marisco a precios irrisorios hasta visitas a restaurantes que pasaron por el programa Pesadilla en la cocina.

Entre sus publicaciones más comentadas destaca aquella en la que afirmaba haber probado “el mejor caldero murciano en pleno centro de Madrid”. Sin embargo, en su última aventura ha decidido ir más allá y desplazarse hasta el lugar donde este plato tradicional es toda una institución.

El restaurante Venezuela, situado en Lo Pagán, en pleno Mar Menor, es un referente indiscutible de la cocina murciana. Con más de 50 años de historia, es conocido por la excelencia de sus arroces, pescados y mariscos. Tanto es así que ha sido galardonado con un Sol de la Guía Repsol, un reconocimiento que refuerza su prestigio dentro y fuera de la región.

https://maps.app.goo.gl/UgCDxxeGPm47nguB8

Con esta reputación en mente, Cocituber llegaba al restaurante dispuesto a probar su famoso caldero del Mar Menor, el plato estrella de la casa. Pero antes de llegar al arroz, el influencer se deleitaba con algunos entrantes a la plancha: "Lo siento mucho, pero ya sabéis cómo voy a tomar por saco, fíjate" comentaba mientras disfrutaba de unas puntillas y chipirones. "Cuando los haces a la plancha y no los rebozas, parece ser que no tienes nada que esconder, ja, ja".

Después llegó el momento esperado: "¿El caldero? Le ponemos su aceite, le hacemos un sofrito con tomate" explicaba uno de los cocineros mientras le mostraban la preparación del arroz. "Y ese es el mojón, ¿no?" bromeaba Cocituber, al ver el ingrediente principal, una mezcla de gallina y dorada. La emoción se notaba en su voz: "Madre mía, qué pinta, ¡qué ilusión!". El precio total de la experiencia ascendió a 236€, una cifra que refleja tanto la calidad de los productos como la tradición del restaurante.

Más allá de la comida, Cocituber destacaba el ambiente del restaurante y su prestigio: "Chico, te, eh, no me acuerdo. Wyoming, Los Morancos, este, no sé quién es... vino hasta el mismísimo Woody Allen" mencionaba entre risas, resaltando las visitas ilustres que han pasado por allí.