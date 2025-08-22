Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»

Todavía quedan días de verano, y con ellos, la oportunidad perfecta para entregarse a uno de los mayores placeres del litoral murciano: sentarse frente al mar y disfrutar de un buen arroz caldero.

No hay nada como el sabor del Mediterráneo concentrado en un plato que es historia, identidad y cocina con raíces. En la Región de Murcia este clásico marinero se sigue preparando como antaño en muchos rincones costeros que rinden homenaje a la tradición.

El arroz caldero es uno de los platos más emblemáticos del Mar Menor y la costa cartagenera. Su origen se remonta a los antiguos pescadores que después de la faena diaria cocinaban con lo que les quedaba del pescado: las piezas menos nobles, pero con mucho sabor. A ese fondo potente se le añadían ingredientes humildes pero sabrosos como tomate, ñora, ajo y arroz dando como resultado un arroz meloso que se suele acompañar con alioli.

Se trata de un plato de aprovechamiento, pero elevado a categoría de manjar por el arraigo popular, el respeto a la tradición y el sabor inconfundible que regala.

Hoy en día, el caldero se puede encontrar en muchísimos restaurantes de la Región, especialmente en el entorno del Mar Menor. Y aunque es cierto que en casi cualquier local lo preparan con buen nivel, el cocinero Pepe el Torrao (referente de la gastronomía murciana y voz habitual en redes sociales sobre dónde comer bien) ha querido destacar sus favoritos personales. Lugares donde, según él, no solo se come bien, sino que se respira historia, costa y tradición en cada cucharada.

Rubio 360

Hispano

Venezuela

Hogar del Pescador

Juan Mari

Los Calderos de Julia

Los Ramones

La Tana

El Mosqui

La Bocana de Cabo de Palos

Casa Cegarra

Rubio 360: cocina con vistas y con alma marinera

Situado en Lo Pagán, Rubio 360 más que un restaurante un pedazo vivo de la historia gastronómica del Mar Menor. Como cuenta Pepe, el plato estrella es un arroz meloso «elaborado con un buen fondo de pescado, tomate, ñora y ajo». Pero lo que realmente lo diferencia (según el chef) es el contexto, la historia que hay detrás y la experiencia completa que ofrece al comensal.

El cocinero explica mientras degusta el plato con «Una de las mejores vistas del Mar Menor» que el origen del local está ligado a la figura de el Rubio, apodo de María José, marinero y pescador desde joven que en los tiempos en que «la Manga era virgen», durante las jornadas de pesca, el Rubio paraba a cocinar a pie de playa, preparando el caldero sobre leña, en plena naturaleza.

Tras la explicación, Pepe el Torrao, se traslada a su propio local La Barra de Pepe el Torrao junto al hospital de La Vega mientras muestra un primer plano del caldero que preparan en la capital.