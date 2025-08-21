María Cristina Bernabé, influencer murciana que se ha tatuado a Pedro Sánchez: «No me arrepiento de nada»

En los últimos días, la influencer murciana María Cristina Bernabé, conocida en Instagram como @marriacrristina, ha denunciado públicamente el acoso y odio que está recibiendo en redes sociales.

Las críticas comenzaron incluso antes de su tatuaje más polémico según ha explicado en el programa TardeAR: «El primer odio que recibí fue publicar mis notas y decir guapa y lista. En el momento que una mujer presume de sus éxitos comienza el odio», asegura.

Bernabé también ha contado que, tras compartir sus 40 matrículas de honor obtenidas en la carrera de Educación Social y en un máster, empezaron los comentarios despectivos y la hipersexualización constante de su imagen: «Me hipersexualizan constantemente y desprestigian mi carrera».

El tatuaje que ha desatado la polémica

Aunque sus críticas comenzaron mucho antes, lo que más ruido mediático ha generado ha sido el tatuaje que se hizo en una de sus piernas: el rostro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: un diseño que ha sorprendido tanto a sus seguidores como a muchos detractores en redes.

La propia Cristina Bernabé ha compartido cómo se le dio la idea y por qué se tatuó a Sánchez después de las elecciones del 23J: «Estaba en auge la extrema derecha. Entre las dos candidaturas que había, decidí tatuármelo. Me pareció icónico, generacional, un guiño, divertido... pero no tiene mucho más allá. No estoy enamorada de él», aclara.

Lejos de arrepentirse, la influencer insiste en que no le da más importancia de la que tiene: «Se le está dando mucha importancia a un tatuaje que llevo entre 50 que puedo llevar en mi cuerpo. Llevo la ‘Medusa’ de Caravaggio y no voy petrificando a la gente, por ejemplo. Y llevo a Britney Spears tatuada».

Tatuaje de Pedro Sánchez en un fotograma del programa 'En Boca de Tantos' de Cuatro / LO

Entre la ironía y la reivindicación

Con un tono irónico, Bernabé bromea incluso sobre lo que haría si algún día decidiera cubrir el tatuaje: «Es mucho más probable que me decepcione cualquier pareja a que me decepcione Pedro Sánchez. Pero si me tengo que hacer un cover, me pondría encima a Óscar Puente».

Además, asegura que también se tatuaría a otros políticos del espectro progresista como Gabriel Rufián, Oscar Matute, Irene Montero o Yolanda Díaz. Para ella, no se trata de idolatría sino de un gesto político y cultural en un momento de tensión social.

Un mensaje contra el odio

Más allá de la anécdota del tatuaje, Cristina Bernabé quiere aprovechar la atención mediática para lanzar un mensaje de concienciación durante su intervención en el programa 'En Boca de Todos' de Cuatro: «Hay que educar contra el odio. Siempre ha habido un consenso social que ahora se está rompiendo y es muy importante».

En este sentido ha puesto como ejemplo los casos de bullying en los colegios: «Si una madre denuncia que su hija sufre bulling en el colegio no incitar a que esa niña aprenda yudo para combatirlo, sino dar un mensaje contra el odio».