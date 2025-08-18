«No es Vietnam ni Tailandia», las imágenes de esta pintoresca aldea de pescadores son de España: en Cartagena, Región de Murcia

En los últimos días se ha hecho viral un vídeo, compartido por la cuenta Acholand en TikTok, que ha sorprendido a miles de usuarios en redes sociales. En él aparecen unas casas de madera suspendidas sobre el mar, barcas amarradas en la misma puerta y un entorno que muchos asociaron de inmediato a rincones exóticos de Asia.

“Parece Tailandia o Vietnam”, pero no, esas imágenes no son del sudeste asiático, sino de La Algameca Chica: una pequeña aldea marinera situada en la costa oeste de Cartagena, en la Región de Murcia.

Lo que llama la atención no es solo su estética pintoresca, sino también la forma de vida que todavía mantienen sus vecinos. La Algameca Chica tiene sus orígenes documentados en 1778 y hoy se compone de alrededor de 120 viviendas construidas y adaptadas a la orografía del terreno.

Aunque no cuenta con agua corriente y la electricidad depende de placas solares, la comunidad sigue viva y se organiza como una gran familia.

Petición de protección como Bien de Interés Cultural

Aunque este vídeo ha puesto el foco en su curiosa disposición, algunos la ven como un espacio marginal y deteriorado, mientras que otros destacan su valor histórico y etnográfico. En marzo de 2025 la asociación de vecinos anunció que ya habían recogido 9.000 firmas para solicitar que la aldea sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad Autónoma de Murcia.

El presidente vecinal, José Manuel de Haro, ha defendido públicamente que este poblado representa un legado único de la tradición marinera y que necesita una figura de protección que garantice su conservación. Según explican las casas pasan de generación en generación y los nietos rehabilitan las viviendas de sus abuelos para mantener su esencia.

También seduce al cine documental

La singularidad del lugar no ha pasado desapercibida para el mundo de la cultura. La periodista y fotógrafa murciana Blanca Pérez de Tudelalleva tiempo trabajando en un documental titulado 'La Algameca Chica'. Su proyecto fue reconocido en 2024 con el premio al mejor trabajo dentro del Fikticia: el primer market del Festival Internacional de Cine de Murcia (Ibaff).

La cinta consiguió financiación a través de crowdfunding y pretende mostrar de cerca la vida cotidiana de este enclave que muchos llaman “la pequeña Shanghái”, apodo por el que se conoce cariñosamente al asentamiento informal de chabolas instalado en la desembocadora de la rambla de Benipila.