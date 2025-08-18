Una joven pide ayuda para encontrar a "Elena de Murcia" tras escuchar a su novio engañándola en Mercadona: «Está con la chica por la que tú le reclamas»

﻿Este puente de agosto se ha hecho viral un vídeo en TikTok donde una joven pide ayuda para localizar a una chica llamada Elena , supuestamente de Murcia, después de haber escuchado a su pareja mintiéndole mientras compraba en un Mercadona de la playa de Águilas, en la Región de Murcia. En apenas unos días, la publicación ha rozado el millón de visualizaciones y ha generado miles de comentarios, reacciones y hasta memes en la propia plataforma.﻿

﻿El vídeo, compartido por la usuaria Paticiacevedo18, comienza apelando directamente a la afectada: «si te llamas elena y vives en murcia y tu novio te dijo que hoy estaba trabajando: es mentira está con la otra aquí en la playa de Águilas»﻿

﻿La autora explica que se cruzó con la pareja en Mercadona: «Lo acabo de ver en el Mercadona y está hablando contigo por teléfono y te dice eh no te he contestado el teléfono porque estaba ocupado trabajando eh»﻿

﻿En su mensaje insiste en que el chico no estaba trabajando: «está con la chica por la que tú le reclamas, pero sí es verdad sí está con ella y está ahorita aquí en la playa de Águilas»﻿. La grabación termina con una especie de disculpa hacia la destinataria: «Lo siento mucho por ti Elena»﻿.

Avalancha de reacciones

﻿La historia no tardaba en encender la curiosidad de los usuarios de TikTok, que se lanzaron a comentar en masa. En solo cuatro días, la publicación acumulaba más de 2.400 comentarios.﻿

﻿Algunos tiraron de humor, como Emma, que escribía: «Ni me llamo Elena ni soy de Murcia, pero cuando llegue mi marido del trabajo me va a oír»﻿ ﻿Otros pusieron el foco en la contradicción: , ironizaba el usuario .«Una pregunta, la chica del vídeo busca la reacción de Elena de Murcia y todos le responden que no se metan donde no la llaman ¿no se dan cuenta que están haciendo exactamente lo que critican?» ﻿También hubo quien defendió a Elena de posibles intenciones ocultas: , comentaba otro perfil.«Elena no le hagas caso… que ella es la que quiere romper la relación»﻿

﻿Entre tanto ruido, también comenzaron a surgir varias chicas llamadas Elena asegurando que no eran ellas las protagonistas. Una de ellas aclaró: .Soy Elena de murcia pero yo no soy por que no está trabajando ahora mismo y está conmigo todo el rato así que suerte»﻿ . Otra escribía: «Me llamo Elena soy de Águilas, pero me falta el novio»﻿

﻿Lo sorprendente es que el vídeo ha traspasado fronteras y se ha viralizado en diferentes lugares: «Si me ha llegado a mi en Barcelona le debe llegar a Elena» o «Ha llegado el vídeo a Bélgica, le tiene que llegar a Elena si o si»﻿

ún así mi novio se va llevar una bronca monumental por el novio de Elena»