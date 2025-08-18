Dos ingleses prueban la edición con limones de Murcia de la ginebra británica Bombay Sapphire: «Si no te convence el clásico, esta puede hacerte cambiar de opinión»
Muy pocos murcianos saben de la existencia de este homenaje británico a los cítricos murcianos
Aunque muy pocas personas lo saben, Bombay Sapphire tiene una edición especial que rinde homenaje a Murcia. La famosa ginebra azul lanzó en 2021 una versión súper premium llamada Bombay Sapphire Premier Cru Murcian Lemon, elaborada con los reconocidos limones Fino y las naranjas Navel de la Región.
Se trata de una London Dry Gin con 47% de alcohol, elaborada en pequeños lotes y supervisada por la maestra destiladora Anne Brock que utiliza el mismo proceso de destilación por vapor que caracteriza a Bombay Sapphire, con el que consigue capturar los aromas más brillantes de sus diez botánicos. La diferencia está en ese toque murciano: notas ácidas del limón, el dulzor de la naranja y un ligero destello de mandarina.
La etiqueta de cada botella incluso destaca el año de cosecha de los cítricos: un detalle poco común en el mundo de las ginebras y que habla del esfuerzo de la marca por situarse como referente de sostenibilidad. ¡
La prueba de fuego: la opinión de The Ginfluencers UK
The Ginfluencers UK, un canal británico en YouTube especializado en catas de ginebra se situaba poco después del lanzamiento frente a la cámara para abrir una botella de esta edición con sello murciano.
Lo primero que destacaron fue el aroma: “Eso huele muy diferente al Bombay normal”. Después del primer sorbo confirmaron que la sensación también cambiaba: “Es muy diferente al Bombay normal… más especiada, más amarga”.
Lo curioso es que, a pesar de ser una edición inspirada en el limón, los dos coincidieron en que el sabor no resultaba tan cítrico como esperaban: “No es tan limonosa como creíamos, pero tiene un punch inesperado que nos enganchó”.
Incluso se atrevieron a recomendar cómo beberla. Para gin-tonic les pareció correcta, aunque algo más suave de lo esperado; pero aseguraron que funciona mucho mejor en cócteles de corte clásico: “Para gin-tonic quizá no, pero en un Martini… es sencillamente brillante”.
El veredicto final de los británicos fue claro: “Si no te convence el clásico, esta puede hacerte cambiar de opinión”.
- José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
- Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
- Jorge Rey alerta de un giro 'dramático' en las temperaturas: será a partir de este día
- Un problema vecinal con mucha miga
- La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia
- El sexagenario muerto de un disparo en Murcia era un guardia civil jubilado
- Joaquín Flores Alcázar: “Iba a la playa de Águilas en el Seat 124 de mi abuelo por aquella carretera tortuosa”
- Aitor Sarabia, el albuitero que gusta a Joseba Etxeberria