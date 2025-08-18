Confusión nacional por el anuncio de Netflix que ubica la serie 'Miércoles' en un pueblo de Murcia: «¿Pero esto es verdad?»

En el marco de la campaña promocional por el estreno de la segunda temporada de Miércoles, que llegará a Netflix el próximo 3 de septiembre, la plataforma ha lanzado un vídeo en TikTok que ha generado desconcierto entre algunos usuarios.

El clip arranca con un recurso muy habitual en esa red social: un globo terráqueo que se amplía poco a poco hasta situarse en un punto concreto del mapa. El texto superpuesto dice: «Es solo un pueblo de Murcia, no será para tanto». La cámara se detiene en' 'Los Infiernos' y acto seguido empiezan a sucederse escenas de la nueva temporada de la serie protagonizada por Jenna Ortega.

Aunque para cualquiera acostumbrado al humor de internet se trata de un guiño, en los comentarios se ha desatado la confusión.y muchos usuarios han reaccionado con incredulidad y un tono entre la sorpresa y la ironía: “pero esto es verdad q está en murcia?”

Otro apuntaba que “los infiernos un pueblo de 4 habitantes y extranjeros que vienen a trabajar en los invernaderos pero Netflix aprovecha hasta eso para sacar el jugo”. No faltaron quienes directamente se mostraban descolocados: “Murcia? Esokeeh” o “ostias, soy de Murcia y no lo sabía xd”.

Incluso algunos admitieron que pensaban que era una broma hasta comprobar que el vídeo pertenecía a la cuenta oficial: “al principio me creía que era un vídeo de broma hasta que he visto que es la cuenta oficial de Netflix”. Otros, con un toque de orgullo local, resumían la situación con un rotundo “como en murcia en ningún otro lado”.

Las población murciana de 'Los Infiernos'

Lo cierto es que la mezcla entre promoción y realidad ha acabado viralizando la publicación pero más allá del juego de Netflix, lo interesante es que 'Los Infiernos' existe de verdad. Esta pedanía de Torre Pacheco apenas supera la treintena de habitantes y se encuentra rodeada de invernaderos en plena huerta murciana. Carece de un gran patrimonio monumental, pero su inquietante nombre ha logrado convertirla en un inesperado atractivo para los visitantes que se acercan solo para fotografiarse junto al cartel de entrada y presumir de haber estado “en el infierno”.

Además, en las inmediaciones también aparecen otras dos pedanías con nombres evocadores: El Limbo y El Purgatorio. A apenas ocho kilómetros se levanta el Cabezo Gordo, una impresionante mole rocosa de 312 metros de altura declarada Paisaje Protegido por su importancia biológica, paisajística y cultural.

Este enclave alberga uno de los tesoros más valiosos de la Región: la Sima de las Palomas, un yacimiento paleoantropológico donde se han hallado restos fósiles de neandertales de hace unos 50.000 años, lo que lo convierte en el segundo más relevante de España tras Atapuerca. Además de este tesoro científico, el Cabezo Gordo esconde un laberinto de cuevas y minas, entre ellas la Cueva del Agua, hoy habitada por colonias de murciélagos y abierta a visitas teatralizadas que permiten conocer mejor este espacio protegido.