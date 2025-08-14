La piscina más grande de Europa está en Murcia, parece sacada del Caribe y tiene mas de 15.000 metros cuadrados

A veces no hace falta cruzar medio planeta para sentir que estás en el paraíso, quizás únicamente basta con poner rumbo a la Región de Murcia y descubrir The Lake, una laguna artificial de aguas turquesas y arena blanca que, a simple vista, podría confundirse con una postal de las Maldivas… pero que en realidad está en Santa Rosalía, una pedanía de Torre Pacheco. Y ojo, no es una piscina cualquiera, con más de 15.000 metros cuadrados de superficie, es la piscina artificial más grande de toda Europa.

Un Caribe murciano a lo grande

El corazón del Santa Rosalía Lake and Life Resort late en torno a esta impresionante laguna, que ocupa un espacio equivalente a dos campos y medio de fútbol. El agua es tan cristalina que refleja el cielo como un espejo, mientras que la arena blanca (traída expresamente para lograr ese aspecto tropical) invita a caminar descalzo, olvidando por un momento que estás a pocos kilómetros del Mar Menor.

La laguna no es solo para mirar: aquí puedes hacer paddle surf, kayak, nadar en aguas tranquilas o simplemente flotar mientras el sol murciano hace de las suyas. Y si lo tuyo es más de relax, el beach club con hamacas y sombrillas es perfecto para pasar el día entre chapuzón y chapuzón.

Más que una piscina

The Lake forma parte de un complejo de 700000 metros cuadrados que combina zonas residenciales, áreas verdes y espacios deportivos. Hay campos para vóley-playa, pistas polivalentes, zonas infantiles y hasta áreas para practicar yoga al aire libre. Todo está pensado para que la vida aquí sea una mezcla de vacaciones de ensueño y comunidad activa.

La laguna cuenta con un embarcadero donde amarrar las tablas y kayaks, además de un sistema de filtrado ecológico que mantiene el agua en perfecto estado sin necesidad de productos químicos agresivos. El proyecto también ha apostado por la sostenibilidad, integrando zonas ajardinadas y áreas naturales en el diseño.

Una experiencia accesible

Aunque The Lake está dentro de un complejo privado, la idea no es cerrarse al mundo. Existen opciones para alquilar alojamiento dentro del resort y disfrutar de la laguna como si fueras residente temporal. Esto significa que no es necesario comprar una vivienda allí para vivir la experiencia, pues basta con reservar tu estancia y dejarte llevar por el ritmo pausado del lugar.

En cuanto al precio, no es un destino de lujo inalcanzable. Evidentemente, no es lo mismo que ir a una piscina municipal, pero si lo comparas con el coste de viajar a un destino caribeño, sale a cuenta. Tienes la estética y el ambiente sin pagar billetes transoceánicos.

El plan perfecto para cualquier época del año

Gracias al clima de Murcia, con más de 300 días de sol al año, The Lake es un plan que no entiende de temporadas. En verano, es un oasis para escapar del calor; en primavera y otoño, se disfruta sin aglomeraciones; y en invierno, el entorno tranquilo y el sol suave invitan a pasear por sus senderos o practicar deportes acuáticos.

Visitar The Lake en Santa Rosalía es un recordatorio de que los paraísos no siempre están lejos. A veces, el agua turquesa, la arena blanca y el sonido relajante de las olas se encuentran donde menos lo esperas… En pleno corazón de Murcia.