Este chiringuito es de los mejores de Murcia y está al lado de una playa de aguas cristalinas: «El mejor atardecer junto con un mojito»

Cuando se trata de descubrir sitios especiales para comer o cenar, una de las brújulas más fiables es la selección de Soletes de la Guía Repsol. Este reconocimiento pone el foco en lugares con encanto, buena cocina y personalidad propia.

Según esta clasificación, uno de los chiringuitos que brilla con luz propia en la Región de Murcia es La Mestiza, un espacio frente al Mar Menor que combina cocina creativa, ambiente relajado y unas vistas que se quedan grabadas en la memoria.

Murcia presume de más de 300 días de sol al año y de una oferta gastronómica que mezcla tradición y modernidad: en ese contexto, La Mestiza se ha ganado un hueco entre los mejores. Situado en La Manga sobre la cala del Turco, el local ofrece una carta que fusiona producto local con influencias internacionales, y arroces que muchos consideran imprescindibles al mediodía.

También hay opciones más sofisticadas para la noche, como ceviche de lecha o tartar de atún rojo, siempre con un guiño a la cocina de otras culturas.

Qué dicen los clientes de La Mestiza

Revisando las opiniones de quienes han pasado por aquí, hay un patrón que se repite: el lugar enamora por sus puestas de sol y su ubicación privilegiada. Hay quien lo describe como «el mejor atardecer junto con un mojito», o lo compara con la atmósfera de Café del Mar en Ibiza.

El ambiente y la decoración reciben elogios constantes, así como la posibilidad de disfrutar de una copa frente al mar: «El mojito mirando el atardecer no tiene precio». Otros destacan que el servicio es atento y que el equipo sabe explicar las opciones tanto para picar algo como para simplemente tomar una copa.