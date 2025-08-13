La película que cuenta la historia del Faro de Cabo de Palos ya está disponible en plataformas:"Ha sido siempre el engranaje principal del pueblo"

La cineasta murciana Jeanette Conesa, conocida por el documental 'La Cárcel Vieja Habla' (2016), vuelve a poner el foco en el patrimonio y la memoria de su tierra con una nueva obra que ya está dando que hablar. Su último trabajo, 'Los últimos fareros', relata con una cuidada mirada la historia y el significado del Faro de Cabo de Palos, un símbolo marinero que durante más de un siglo ha sido pieza clave en la vida de este enclave costero.

Este largometraje documental se estrenó oficialmente el 30 de enero de 2025 en la Filmoteca Regional de Cartagena, en una fecha cargada de simbolismo: justo en vísperas del 160 aniversario del encendido del faro, inaugurado en 1865. Desde el 7 de agosto, coincidiendo con el Día Mundial de los Faros, la película ya se puede ver en la plataforma Filmin, disponible para todos los suscriptores desde hoy.

Un retrato de los últimos guardianes del faro

Rodado en 2020, en pleno impacto de la pandemia, 'Los últimos fareros' se adentra en las vidas de los últimos fareros que habitaron Cabo de Palos, como José Luis Gandolfo y Jesús Álvarez, quienes fueron testigos y protagonistas de una tradición centenaria. A través de sus recuerdos y vivencias, el filme ofrece un recorrido por naufragios, leyendas marinas, historias de piratas y batallas que forman parte de la memoria local.

El documental, producido por Sergio González y coproducido entre España y México (donde se ha realizado toda la posproducción), no se limita a la historia del edificio. También reflexiona sobre la identidad colectiva, el sentido de pertenencia y la relación inseparable entre el faro y la comunidad.

Un oficio en peligro de extinción

En 2021, año en el que se desarrolla la obra, las costas españolas contaban con 187 faros, pero apenas una treintena seguían habitados: Cabo de Palos era uno de ellos. La jubilación de Jesús Álvarez en junio de 2024 marcó el fin de una era, dejando a cargo del faro a personal técnico, como Armando Rodríguez, cuya labor ya no es la del farero tradicional.

La cinta también recuerda la movilización ciudadana que en 2017 evitó que el faro se convirtiera en un hotel, un episodio que refleja la implicación del pueblo en la preservación de su símbolo más emblemático.

Reconocimiento internacional y ahora al alcance de todos

Antes de llegar a Filmin, 'Los últimos fareros' se presentó en festivales internacionales como el 21° Dhaka International Film Festival o el 37° Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste, donde destacó por su valor patrimonial y estético.

Ahora cualquier persona interesada en la historia marítima, en los oficios tradicionales o en la cultura del litoral murciano puede descubrir este relato íntimo y visualmente cuidado desde casa.

Con una duración de 71 minutos, el documental es un viaje emotivo que no solo preserva la memoria del faro, sino que también invita a reflexionar sobre la pérdida de ciertas profesiones y la transformación de las comunidades costeras.