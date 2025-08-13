José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»

Más de un año después de la jubilación de Jesús Álvarez, el último farero oficial de Cabo de Palos, y pocos meses después de que el Ministerio de Cultura lo declarara Bien de Interés Cultural (BIC), la historia de este símbolo del pueblo costero ha llegado al gran público gracias al documental 'Los últimos fareros'.

El largometraje, dirigido por la cartagenera Jeanette Conesa, se estrenaba en la plataforma Filmin el pasado 7 de agosto, coincidiendo con el Día Mundial de los Faros. Su lanzamiento marca un nuevo capítulo para uno de los símbolos más queridos de la Región de Murcia, de Cartagena y especialmente del pueblo de Cabo de Palos.

Un símbolo que es hogar

En el pódcast de Sergio Nova, 'Cosas de una ciudad con mar', el farero jubilado José Luis Gandolfo recordaba hace unos meses con emoción lo que este lugar ha significado para él: «No quiero subir al faro porque el faro para mí es más mi casa que la casa donde vivo», Gandolfo, que nació en el propio faro, asegura que trabajar allí no era solo un empleo, sino una forma de vida que ha marcado a generaciones de su familia.

Durante la conversación, se abordan anécdotas de su infancia, historias de naufragios como el del vapor Sirio en 1906, recuerdos de la batalla naval de Cabo de Palos en la Guerra Civil, así como la vida diaria de los fareros cuando el oficio aún requería vivir en el mismo edificio. También se habla de cómo la llegada de la tecnología cambió para siempre la profesión y redujo el número de faros habitados en España.

Un BIC con letra pequeña

Aunque la declaración como Bien de Interés Cultural debería significar la máxima protección, el Real Decreto 118/2025 incluye una cláusula que abre la puerta a usos distintos del actual. El texto especifica que esta protección «no implica en ningún caso imposición de limitación alguna para el uso y/o funcionamiento al que está destinado el bien» y que no supondrá «obstáculo alguno para las concesiones de uso en el faro que el organismo público Puertos del Estado considere oportunas».

En la práctica, esto significa que, mientras mantenga su función como señal marítima, el faro podría destinarse a otros usos, (incluido el hotelero) sin autorización del Ministerio de Cultura. Una situación que recuerda a la polémica de 2017, cuando se intentó convertirlo en un hotel y la fuerte oposición ciudadana frenó el proyecto.

Inaugurado en 1865 sobre los restos de la antigua torre de San Antonio, el faro ha sido testigo de más de 160 años de actividad marítima: de la formación de torreros en el siglo XIX y de modernizaciones técnicas que lo han mantenido operativo hasta hoy. Para Gandolfo, su valor va más allá de la utilidad: es «el símbolo de Cabo de Palos» y un elemento esencial en la identidad del pueblo.