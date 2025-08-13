Un albañil de Murcia enseña su disparatada forma de combatir el calor: una piscina improvisada con maquinaria de construcción

España atraviesa estos días uno de los episodios de calor más críticos desde que existen registros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado la previsión de la actual ola de calor, que se prolongará hasta el lunes 18 de agosto y afectará a toda la Península salvo el área cantábrica. En muchas zonas las temperaturas van a superar los 40 °C, con mínimas sofocantes que en algunos puntos no bajarán de los 22 o 25 °C.

La situación es especialmente delicada porque el calor extremo coincide con grandes incendios forestales activos en varias comunidades. Ourense, León y Zamora se encuentran entre las más afectadas, con miles de hectáreas arrasadas y más de 8.000 evacuados. En el incendio de Molezuelas de la Carballeda, que afecta a Zamora y León, ha fallecido un voluntario y hay al menos cuatro heridos en estado crítico y tres graves por quemaduras. Por su parte, Castilla-La Mancha y Salamanca también se mantienen fuegos de gran magnitud.

Más allá de la pérdida irreparable de la masa forestal provocada a los incendios, según los cálculos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Ministerio de Sanidad, este verano el calor ha provocado más de 1.500 muertes atribuibles a las altas temperaturas, un 42 % más que el año pasado.

Ante esto, las autoridades sanitarias recomiendan hidratarse de forma constante, evitar la exposición solar en las horas centrales del día, buscar sombra o espacios climatizados, y usar ropa ligera y transpirable.

Un albañil murciano y su “piscina de obra”

Con una interpretación bastante libre de estas sugerencias, un grupo de albañiles de Murcia ha encontrado su propio método para sobrellevar el calor mientras trabajan. El usuario de TikTok @manolito6899 ha publicado un vídeo que ya acumula más de 40.000 visualizaciones en el que se ve cómo, en plena obra, han llenado la cuchara de una cargadora compacta con agua fría de mangue , convirtiéndola en una piscina improvisada para sumergirse durante los descansos.

En las imágenes se aprecia a uno de ellos disfrutando del agua, mientras compañeros y usuarios en redes bromean sobre la ocurrencia. Los comentarios van desde el orgullo murciano (“jajaja viva Murcia”) hasta la ironía constructiva (“más agusto que en brazos” o “por qué mi casa tarda tanto?? el albañil”.

Otros señalan detalles curiosos como la bebida al sol “no tiene sentido, fíjate, la cerveza al sol, me has matado” o lanzan advertencias humorísticas “cuando le venga el recibo del agua te lo va a descontar del sueldo”. Incluso hay quien propone ideas para mejorar la “piscina” “la próxima quiero un vídeo con una vatea de recogida jajaja”.