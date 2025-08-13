Dos abuelas de Murcia compiten en una carrera de patinetes, lo graban y lo suben a redes sociales: "Da gusto verlas disfrutar"

﻿La cuenta Murcia Notificaciones ha compartido en su cuenta de Instagram donde se puede ver a dos abuelas murcianas compitiendo en una improvisada carrera de patinetes.﻿﻿﻿

﻿En las imágenes se puede ver a dos señoras de avanzada edad subidas cada una a un patinete manual, avanzando por una calle mientras suena de fondo la icónica canción del grupo "Los coches chocones"Los Desgraciaus mientras que alrededor varios espectadores las animan entre risas y vítores.﻿

﻿Apenas han recorrido unos metros cuando el desarrollo de la carrera se complica: una de las corredoras se pierde de vista rápidamente, mientras que la otra se desestabiliza y llega a caer momentáneamente del patinete. Sin embargo lejos de rendirse vuelve a subirse y continúa.﻿

﻿Según la publicación, la escena ha ocurrido en Las Torres de Cotillas, un municipio de la Región de Murcia. La grabación ha provocado una avalancha de comentarios entre los usuarios de la plataforma.﻿

﻿"Jajajaj me encanta, hagan sus apuestas", escribía uno de los primeros en reaccionar. Otro comentaba con entusiasmo: "Es genial vivan ellas!!!". Entre los mensajes más repetidos, muchos destacaban la vitalidad de las protagonistas: "Llevad mucho cuidado con las abuelicas que una pequeña caída para ellas..., pero da gusto verlas disfrutar del patinete".﻿

﻿No han faltado tampoco las bromas locales: "Esto solo pasa en Murcia" o "Rápidas y Furiosas versión Gossip Towers" fueron algunos de los guiños más compartidos. Incluso hubo quien quiso unirse a la acción preguntando: "Dónde puedo apostarle? Voy con Encarna".﻿

