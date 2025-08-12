Ni tenis, ni tatuajes ni alimentación: a esto se dedica el único hombre millonario Murcia

Aunque las clases medias intenten convencerse de que la riqueza no reside tanto en lo material como en el arte de saber vivir y disfrutar con alegría de unas condiciones dignas, la realidad es que la riqueza contante y sonante existe.

Basta con mirar a nuestro alrededor para detectarla: en un mundo donde hay personas que no llegan a fin de mes, que no pueden pagarse una vivienda o que deben resignarse a prescindir de necesidades básicas como la calefacción, las calles están llenas de coches de lujo como Teslas y Maseratis, y las ciudades y sus alrededores albergan edificios y mansiones mastodónticas que, con solo una fracción de su valor, podrían solucionar el problema habitacional de miles.

Pero la riqueza sigue despertando curiosidad y admiración, sobre todo por los caminos que llevan a ella. En el caso de la Región de Murcia, este fenómeno tiene una casuística especialmente curiosa: aunque nombres como el del empresario Tomás Fuertes o el joven tenista Carlos Alcaraz resuenan más en el día a día, el único multimillonario murciano presente en la lista Forbes no es ninguno de ellos, sino Tomás Olivo.

¿Quién es Tomás Olivo, el único multimillonario de Murcia?

Tomás Olivo es un empresario originario de la Región de Murcia que figura en el sexto lugar de la lista de los 100 españoles más ricos publicada anualmente por la revista Forbes y en el puesto 751 de los más ricos del mundo.

Con una fortuna estimada en 4.800 millones de euros, Olivo es el máximo accionista y promotor de General de Galerías Comerciales (GGC), una de las empresas más importantes del sector de los centros comerciales en España.

Olivo controla el 99,58% del capital de GGC, una compañía con una capitalización bursátil de 3.700 millones de euros en el mercado BME Growth.

Aunque nació en Murcia, el empresario comenzó su carrera en Andalucía, donde inició su actividad empresarial antes de trasladar la sede de su empresa a Madrid.

La historia de Olivo contrasta con las figuras más conocidas de la Región de Murcia. Mientras Carlos Alcaraz explota su éxito en las pistas de tenis y Tomás Fuertes lidera el sector alimentario con su grupo empresarial (Grupo Fuertes), Olivo se ha consolidado como un referente en el negocio de los centros comerciales, acumulando una de las mayores fortunas del país.

Su historia también refleja las desigualdades en la distribución de la riqueza en España: a pesar del aumento de millonarios en el país, que en 2023 alcanzaron los 250.600, según el Informe sobre la Riqueza Mundial de Capgemini, comunidades como Murcia apenas tienen representación en este selecto grupo.