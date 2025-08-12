Prueban el pastel de carne típico de Murcia y lo comparan con una comida tradicional de Croacia: "Estuvimos todas de Erasmus"

Una de las mayores riquezas de España como país es su increíble diversidad gastronómica: en un espacio relativamente pequeño, gracias al carácter plurinacional de sus regiones, podemos encontrar sabores, recetas y tradiciones completamente diferentes.

Esto permite que sin tener que recorrer miles de kilómetros podamos vivir experiencias realmente enriquecedoras y sorprendentes. Algo así les ha ocurrido a un grupo de amigas madrileñas que, de forma muy natural y divertida, han descubierto uno de los productos más icónicos de la Región de Murcia: el pastel de carne.

En el vídeo compartido en redes, las protagonistas se sientan a probar este plato típico murciano que tantos halagos recibe de los locales. El pastel de carne es una elaboración de hojaldre con forma de espiral, rellena de carne picada (normalmente ternera o cerdo), chorizo y huevo duro, con un horneado que le da ese crujido característico que muchos defienden como “único”.

“Madremía si probáis un pastel de carne murciano no lo hagáis de esos de supermercado hacedlo de confitería que son los buenos”, advertía una usuaria en los comentarios.

Comparado con un plato típico de Croacia

En la conversación surge inevitablemente la comparación con otra receta que las amigas conocen bien: el burek.

Este plato, que está muy presente en Croacia y en otros países del antiguo Imperio otomano, se prepara con masa filo (yufka) y puede ir relleno de queso, carne picada o verduras.

Ellas mismas explican que “el burek es una comida típica de Croacia donde estuvimos todas de Erasmus :)”, lo que explica por qué rápidamente lo asociaron al pastel murciano: ambos son masas rellenas y horneadas, con un sabor intenso y textura crujiente.

Aunque las bases son distintas (el burek con masa filo finísima y el pastel murciano con hojaldre más compacto), la experiencia de comerlos tiene puntos en común, algo que las madrileñas detectaron al instante.

Notas altísimas… y un ganador claro

Las reacciones durante la cata son elocuentes:

“Qué bueno, un 10”

“Increíble, un 10”

“Perfecto, comería esto todos los días. Un 9”

“Nuestra catadora argentina: un 9,75”

“9,5 porque el 10 solo es de las marineras”

Y una frase que resume el veredicto: “Está más bueno que el burek”. Los comentarios en redes respaldan esta pasión. Desde “un pastel de carne… con una cervezica bien fresquita, olé mi tierra” hasta “el pastel de carne tendría que tener la misma fama que las mejores comidas típicas de otras comunidades”. La mayoría coincide en que se trata de una joya gastronómica que, con un poco más de promoción, podría convertirse en un emblema nacional.