Fue un 'Monumento Nacional' en el corazón de Murcia y ahora no queda un ladrillo: así era la joya islámica que se destruyó en la Dictadura para construir la Gran Vía

Murcia está inmersa este 2025 en la conmemoración de su 1.200 aniversario. No es un número menor: la ciudad fue fundada en el año 825 d.C. por el emir de Córdoba Abderramán II, que eligió el valle del río Segura como emplazamiento privilegiado por su acceso fluvial, protegido por el relieve y situado en un nudo de caminos que conectaba el sureste peninsular con el interior.

Desde entonces Murcia ha conservado modestamente la huella de aquella medina musulmana: restos arqueológicos, murallas, aljibes… y, hasta mediados del siglo XX, uno de los testimonios más valiosos de la vida cotidiana islámica: los Baños Árabes de la calle Madre de Dios.

Hoy no queda ni rastro bajo el asfalto de la Gran Vía Escultor Salzillo, pero su historia sigue viva en la memoria de historiadores y amantes del patrimonio. Como recuerda el investigador Fernando Osorio García en su canal de YouTube (donde reconstruye en 3D cómo eran), estos baños “formaban parte del reducido conjunto de vestigios medievales que aún sobrevivían en el casco histórico” antes de su demolición en 1953.

El hammam que latía bajo una modesta casa de vecinos

Los Baños Árabes de la Madre de Dios se encontraban en el número 15 de la antigua calle del mismo nombre, haciendo esquina con un callejón y frente al convento homónimo. No eran un edificio monumental a simple vista: su estructura estaba semienterrada, bajo una vivienda popular, pero en su interior se desplegaba una arquitectura de gran valor histórico.

Según detalla Joaquín Martínez Pino en su artículo “Los Baños Árabes de Murcia, un bien cultural bajo la piqueta del progreso” (citado también por el arquitecto y divulgador Fernando Osorio García en su vídeo de reconstrucción 3D), el conjunto se databa entre los siglos XI y XII. Carecía de la tradicional sala fría, un rasgo que lo hacía inusual, y estaba organizado en un eje axial con vestíbulo, sala templada, sala caliente y la sala del horno que proporcionaba agua caliente a todo el edificio.

El vestíbulo (bayt al-maslaj) comunicaba con las zonas de baño a través de arcos de herradura; las salas templada y caliente estaban cubiertas por bóvedas de medio cañón, y en esta última funcionaba el hipocausto, un ingenioso sistema de calefacción subterránea. En esencia, era un hammam musulmán: lugar de higiene, encuentro social y ritual, fundamental en la vida urbana de la Murcia islámica.

De Monumento Nacional a escombros: el debate que acabó en derribo

En 1931 el Estado declaró a los Baños Monumento Histórico-Artístico (lo que hoy sería un Bien de Interés Cultural) Pero esa protección no bastó para salvarlos.

A finales de los años 40, el Ayuntamiento impulsó la apertura de la Gran Vía: un proyecto heredero de la política urbanística franquista que imitaba el modelo de reforma interior de ciudades como Madrid o Valencia con grandes avenidas rectas, ensanches y derribos masivos de cascos históricos y un trazado que atravesaba de lleno la ubicación de los baños.

La Comisión Provincial de Monumentos, las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes, y el Servicio de Defensa del Patrimonio se pronunciaron contra la demolición. El arquitecto Leopoldo Torres Balbás, conservador de monumentos, llegó a escribir en 1952 que “no hay razón alguna de interés público que aconseje su trazado recto” y pidió salvar “una reliquia del pasado de la ciudad”.

Pero el pulso estaba perdido: entre argumentos de coste, abandono y supuestos riesgos para la seguridad (refutados por varios técnicos), el Ayuntamiento decidió derribarlos. Según Edificios Descatalogados, la noche del 7 de febrero de 1953 brigadas municipales demolieron de forma acelerada lo que quedaba en pie. Las versiones oficiales culparon a las lluvias; vecinos y testigos aseguraron que fue una orden directa.

Lo que se perdió para siempre bajo la Gran Vía

Con los baños desapareció uno de los últimos testigos arquitectónicos de la Murcia islámica. El director del Museo de Bellas Artes de Murcia, Andrés Sobejano, lo resumía meses antes del derribo con una frase publicada en prensa en 1952recogida en el portal Edificios Descatalogados que hoy resulta profética: “Únicos residuos que nos quedan aún de la primitiva Murcia musulmana… merecían más la consideración o la elegía que el escarnio”.

Ho bajo el tráfico y las aceras de la Gran Vía reposan los cimientos de aquel hammam. No hay restos visibles, solo fotografías, planos y reconstrucciones que nos permiten imaginar el aroma a vapor, la luz filtrada por lucernarios y el murmullo de las conversaciones que durante siglos llenaron sus estancias.

Su ausencia figura entre las grandes pérdidas del patrimonio murciano: un recordatorio de que la modernidad, cuando ignora la historia, puede dejar un vacío más grande que cualquier avenida.