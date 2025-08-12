Sale a hacer snorkel en una playa y nadie da crédito a lo que ve: "Murcia es la nueva Maldivas"

Un impresionante vídeo del fondo marino murciano ha revolucionado las redes sociales. El autor es el reportero y guía de aventuras de la Región conocido como Juan de Aventuras, que ha dejado boquiabiertos a miles de usuarios mostrando lo que se puede ver bajo el mar en la costa de Cartagena y alrededores.

En su publicación que ha acumulado decenas de comentarios, Juan se zambulle en aguas murcianas armado con su equipo de snorkel y una cámara de acción, y graba en primera persona un recorrido donde la biodiversidad es la gran protagonista.

Durante la inmersión Juan relata que “si tienes suerte, podrás ver un calderón, un mamífero marino de hasta seis metros de longitud” No fue la única sorpresa: en el trayecto también se topó con una pastinaca: una especie de raya cuyo “aguijón puede ser muy venenoso” y cuya particularidad, cuenta, es que “las crías nacen vivas porque los huevos se desarrollan dentro del cuerpo”.

Del cielo al fondo: estrellas, medusas y peces

Siguiendo su ruta submarina, Juan muestra una estrella de mar y recuerda que “ellos no son peces” y que tienen la capacidad de “regenerar los brazos donde tienen unos pequeños…”. Después aparece en escena la curiosa medusa huevo frito, que “no suele picar” y que, según explica, “se alimentan del sol, limpian el agua y tienen una especie de ojo”.

Entre las aguas limpias del Mediterráneo murciano también grabó bancos de castañuelas, unos peces “muy sociables” que, junto a delfines (“el segundo animal más inteligente del planeta”) y al pez guitarra (antes considerado extinto y ahora presente en la zona). Incluso, aunque no logró grabarla entera, Juan cree que vio una ballena: “yo solo vi ese chufletazo de agua”.

Reacciones en redes: orgullo, sorpresa y debate

Los comentarios no tardaron en llenar la publicación. Ascen, una vecina de Cartagena, preguntaba: “¿Dónde has podido ver todo eso? Mi hijo es fanático del fondo del mar y quiero regalarle algo así por su cumpleaños”. Otros, como Alba T, se mostraban asombrados: “Ostras lo del calderón tropical me ha impactado porque hasta ahora solo me había llegado info de que vivían en aguas tropicales”.

No faltaron las bromas, como la de vbtoyscriadero: “Y luego va uno a bucear y solo ve sardinas”, ni tampoco el debate territorial, con usuarios reclamando que se mencionara más a Cabo de Palos o Cartagena en lugar de Murcia.

También hubo quien compartió experiencias propias. Nan, por ejemplo, relató: “vi rayas en la ensenada del Esparto, cerca vimos un pez espada, delfines en diferentes sitios… y en el Mar Menor caballitos de mar”.

Más allá de la espectacularidad de las imágenes, Juan de Aventuras cierra el vídeo con un deseo: “ojalá esto sirva para concienciar más de la importancia de conservar el mar”.