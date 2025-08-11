Piden ayuda para encontrar a este perro robado en Murcia: «Es de un niño de 8 años, devuélvelo»

Un vecina de Alcantarilla (loreslin en TikTok) ha pedido ayuda a la comunidad digital a través de la plataforma de vídeos cortos para encontrar a su perro. Según denuncia, el animal habría sido sustraído el pasado 1 de agosto en la zona del jardín de Campoamor, en Alcantarilla y pide a cualquier persona que tenga información que ayude a localizarlo.

En la publicación original la dueña asegura que el perro es muy dócil, cariñoso y que no está entrenado ni sirve para peleas, descartando así una de las hipótesis más temidas en casos de robos de canes.

La historia, según relata en los comentarios, comenzaba con una distracción: entretuvieron a su dueño mientras una o varias personas se habrían acercado al vehículo donde se encontraba el perro y se lo llevaron.

El perro se llama Tigre y presenta unas características físicas que podrían facilitar su identificación: tiene la oreja izquierda es visiblemente más corta que la derecha, los testículos de dos colores y presenta belfos negros y lunares en la cara.

Hace dos días la usuaria reportaba novedades: "vieron a Tigre desorinentado por el camino de los Romanos dirección el Polígono de San Ginés Alcantarilla".

Además de crear un grupo de WhatsApp los dueños piden ayuda a la población para avisar rápido enviando una foto y la ubicación a los números de teléfono que fiuran en la publicación: 722769054 y 627932496.

Qué hacer si te roban o pierdes una mascota

Según expertos consultados de MAPFRE y onLygal Jurídico, ante la sustracción de un animal es clave actuar lo más rápido posible. Lo primero es denunciar lo sucedido a las autoridades, acudiendo a la Guardia Civil o a la Policía Local con toda la información posible, como la descripción del animal, el número de microchip y las circunstancias exactas del robo. También es importante avisar al ayuntamiento y a organismos especializados como el SEPRONA o la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC).

De forma paralela es conveniente ponerse en contacto con veterinarios y refugios de la zona por si el perro es llevado allí. Además la difusión del caso resulta fundamental: compartirlo en redes sociales y colocar carteles con la foto y descripción del animal cerca del lugar de la sustracción y en municipios cercanos puede aumentar las posibilidades de encontrarlo.

Tanto MAPFRE como onLygal recuerdan que este proceso puede prolongarse en el tiempo, por lo que insisten en no abandonar la búsqueda. En muchos casos las mascotas han llegado a reaparecer incluso meses o años después del robo.