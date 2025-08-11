Su belleza quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España: así es la isla del Mar Menor con un importante yacimiento

El Mar Menor, uno de los ecosistemas más singulares de España, ha sido durante siglos un lugar clave para diversas civilizaciones, que no solo admiraban su belleza natural, sino que también aprovechaban sus recursos.

Entre las islas que adornan este mar interior, la isla Perdiguera destaca por su historia, su riqueza natural y los vestigios que aún conserva de su pasado.

Hoy en día, la isla enfrenta retos medioambientales, pero sigue siendo un lugar fascinante que guarda en su interior secretos del pasado y una belleza que sigue cautivando a los visitantes.

La isla Perdiguera: una joya de origen volcánico

La isla Perdiguera está formada por conos volcánicos cuyas huellas de actividad aún son visibles y se caracteriza por un paisaje impresionantemente sobrio. El istmo de arena que conecta la isla principal con la pequeña isleta de La Esparteña es uno de sus elementos más característicos, rodeado por una vegetación abundante de esparto, un arbusto muy apreciado en tiempos romanos para la fabricación de cabullería y utensilios.

Los fondos marinos de la isla están cubiertos por una capa de arena y algas, creando un ecosistema de gran valor ecológico. Las zonas rocosas, siempre sumergidas a menos de 5 metros de profundidad, proporcionan un hábitat ideal para diversas especies marinas. Esta belleza natural ha sido admirada desde tiempos antiguos, pero también ha sufrido los efectos de la degradación ecológica en las últimas décadas.

La isla Perdiguera en la época romana: un enclave estratégico

En tiempos de los romanos el Mar Menor ya era un lugar conocido y aprovechado por su ubicación estratégica y sus recursos naturales donde la isla Perdiguera habría sido un importante punto de comercio y transbordo en la Región. Según el arqueólogo F. Pérez Rebollo, en 1989 se localizaron restos de ánforas en los antiguos embarcaderos de la isla, lo que confirma su uso en las rutas comerciales del Mediterráneo. Entre los hallazgos, se encuentran cerámica Campaniense, Terra Sigillata Hispánica y lucernas, que evidencian la actividad comercial que se desarrollaba en la isla.

Además en la ensenada “El Puertecico”, en el lado sur de la isla, se descubrió el pecio romano Guadalupe: un hallazgo que ofrece más detalles sobre la vida cotidiana de los navegantes de la época. Este tipo de vestigios demuestran cómo la isla Perdiguera no solo era un lugar admirado por su paisaje, sino también un enclave estratégico para la expansión comercial y marítima de los romanos.

La historia reciente de la isla Perdiguera: de la propiedad pública a la privada

La isla Perdiguera ha cambiado de manos en varias ocasiones a lo largo de los siglos. En 1921, el Conde de Romanones cedió la isla al Estado, que la utilizó como campo de ensayo para la Escuela de Tiro y Bombardeo de Aviación de los Alcázares. Durante varios años, la isla fue un centro de pruebas militares, donde aviones y hidroaviones realizaban prácticas de tiro y bombardeo. Los registros de la época describen el bullicio que se vivía en la isla, con la prensa local afirmando que "durante todo el día el movimiento y el ruido son incesantes...".

En la década de 1950 tras finalizar su fase militar, la isla fue objeto de diversas propuestas para su revitalización. En 1957, surgieron dos proyectos destacados: uno para levantar un monumento a la Virgen del Carmen como Patrona del Mar, y otro para construir una ermita. Sin embargo, ninguno de estos proyectos se materializó. En 1967 se inauguró un merendero en la isla, que originalmente comenzó como un pequeño bar, ofreciendo platos típicos como calderos y paellas a los visitantes.

Tomás Fuertes y la isla Perdiguera: una propiedad privada con historia

Hoy en día, la isla Perdiguera es propiedad de Tomás Fuertes, presidente del grupo El Pozo Alimentación y uno de los empresarios más influyentes y ricos de la Región de Murcia. Este conglomerado, con más de 8.700 empleados y más de 20 empresas. Aunque fuera de acceso público, la isla sigue siendo un lugar relevante tanto en términos históricos como naturales, gracias a la propiedad de Fuertes y su influencia en la región.

Turismo en la isla Perdiguera: acceso restringido y medidas de conservación

A pesar de ser una propiedad privada, la isla Perdiguera es un destino turístico popular. Los visitantes pueden acceder a ella mediante excursiones en barco, lo que les permite disfrutar de su paisaje impresionante y conocer la flora y fauna que habita en la isla. Sin embargo la preocupación por la conservación del entorno ha llevado a la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia a implementar restricciones.

Recientemente se ha prohibido el fondeo en la isla Perdiguera, así como en la isla del Barón y en las áreas cercanas, entre Punta Galán, Pedruchillo y Matas Gorda. Esta medida tiene como objetivo proteger el ecosistema del Mar Menor y evitar el daño a especies vulnerables como la nacra para ayudar a preservar el delicado equilibrio de la zona.