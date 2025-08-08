Un profesor de Cataluña reconstruye el patrimonio 'perdido' de la ciudad de Murcia a partir de 25 fotografías antiguas: "¿Cómo es posible que se destruyera tanto?"

El profesor de Historia y Geografía que gestiona la cuenta de X (antes Twitter) 'Historiador' ha dejado a media Murcia con un nudo en la garganta tras su última publicación en la que comparte una serie de 25 pares de fotografías que comparan la ciudad de hoy con cómo se vería si no se hubieran demolido algunos de sus edificios y espacios más emblemáticos.

Para ello, ha partido de imágenes antiguas del municipio y, gracias a herramientas de inteligencia artificial, ha recreado de forma realista lo que quedaría de ese patrimonio en la actualidad.

El resultado no sólo es un viaje en el tiempo, sino también un recordatorio doloroso de lo que se perdió entre los años 60 y 80, cuando la fiebre de “abrir calles” y “modernizar” la ciudad arrasó con buena parte de su entramado histórico.

La reacción ha sido inmediata con decenas de comentarios que van desde el asombro hasta la tristeza. Un usuario resumía el sentir general con un “Maravilloso trabajo, pero me has dejado hecho polvo…”. Otros hablaban directamente de “crimen” o de la “pena” que supone ver cómo la Murcia que pudo ser ya no existe.

“Se pueden evitar otros atentados contra el patrimonio que se siguen cometiendo”, respondía el propio autor del hilo a quienes lamentaban que la historia se repita.

