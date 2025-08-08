Montan una pérgola en el agua de una playa de la Región de Murcia y nadie da crédito a qué están haciendo: "Lo que me quedaba por ver"

El Mar Menor lleva décadas siendo un campo de batalla constante por su preservación. Este humedal de agua salada está sometido a una presión casi insoportable debido a los vertidos agrícolas, la urbanización masiva o el cambio climático.

Estos factores han llevado a que el Mar Menor, que alguna vez fue un paraíso natural, se vea cada vez más afectado por la desidia de las administraciones y la falta de conciencia colectiva. Sin embargo, este verano, parece que una nueva práctica ha puesto en evidencia aún más la delicada situación del lugar, dejando a muchos sin palabras.

Esta semana se ha viralizado en redes sociales una imagen que muestra a varias personas bajo una pérgola instalada en el agua de la famosa Playa Chica, en la Manga del Mar Meno: Lo que a simple vista podría parecer una simple imagen de un día de verano, ha generado una gran controversia en las redes por lo que podría interpretarse como un "despropósito" más en un lugar que ya acumula varias denuncias por su deterioro ambiental.

En la foto, se ve a varios bañistas disfrutando del día, bajo lo que parece una estructura tipo pérgola colocada en el agua. Esta escena, que no es común en las playas de la Región, ha generado una lluvia de comentarios, tanto de sorpresa como de indignación: "Lo que me quedaba por ver…" dice uno de los usuarios en Twitter, haciendo referencia a lo que muchos consideran un abuso en el Mar Menor, ya de por sí saturado de problemas ambientales.

Pero, ¿qué es lo que realmente estaban haciendo estas personas bajo la pérgola en el agua? Según la publicación al parecer el grupo de gente se encontraría comiendo debajo de la estructura: igual que se suele hacer habitualmente en la árena.