Ni Calblanque ni La Carolina, esta es la playa de Murcia a la que no se acercan los turistas: "No sabía de su existencia y dije... ¿Esto es Murcia?"

Aunque el turismo es uno de los grandes motores de la economía española (y especialmente en enclaves mediterráneos como la Región de Murcia), no todos los viajeros buscan chiringuitos llenos, hamacas alineadas ni playas con más sombrillas que arena. Existe otro tipo de visitante: el que persigue la calma, el silencio y la desconexión total. Y para ellos Murcia guarda todavía rincones vírgenes que parecen sacados de otro tiempo.

En los últimos años publicaciones como National Geographic han puesto el foco en ese “catálogo oculto” de calas murcianas, muchas de ellas protegidas por leyes medioambientales, alejadas de núcleos urbanos y, por tanto, poco frecuentadas. Lugares donde es imprescindible llevar provisiones, saber caminar por terreno irregular y asumir que no habrá duchas ni socorristas. Pero a cambio se obtiene algo que cada vez es más escaso en verano: tranquilidad real.

Una de esas playas desconocidas (y que ha empezado a llamar la atención por su singular belleza) es Cala Blanca, situada en el término de Lorca, en la zona de Pinilla y Garrobillo, y dentro del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. No hay bares, no hay papeleras, ni hay música de fondo pero sí mar, piedra, vegetación y silencio.

Un rincón escondido en la Región de Murcia

Cala Blanca se encuentra a 3 km de la carretera RM-D20, y solo se accede tras recorrer un camino sin asfaltar y bajar a pie por un sendero natural. Según detalla la ficha oficial del portal de Turismo de Murcia se trata de una “cala de difícil acceso en entorno natural”, no vigilada y sin servicios. La playa tiene 75 metros de largo y una anchura media de 35 metros, con un suelo de arena gruesa, grava y bolos, y un grado de ocupación generalmente bajo.

Desde Lorca se puede llegar por la autovía RM-11 dirección Águilas y tomar el desvío hacia Calabardina y Cabo Cope, siguiendo luego pistas de tierra. La señalización es mínima pero lo que encuentras al final del trayecto, sin embargo, puede llegar a sorprender incluso a los locales: “No sabía de su existencia hasta que un día encontré la foto típica y dije... ¿Eso está en Murcia? ¡Tengo que ir!”, escribía una usuaria en Google.

“Una cala alucinante, bonita, fondo marino precioso"

Quienes han visitado Cala Blanca la describen con entusiasmo; “Una cala alucinante, bonita, fondo marino precioso y con antiguas casas cueva”. El entorno natural es uno de los grandes atractivos: “Ideal para la gente que le gusta bucear” o para quienes buscan un paisaje más abrupto y auténtico.

El agua, en días buenos, es cristalina. La cala está salpicada de cuevas naturales y formaciones rocosas erosionadas que aportan un carácter casi mágico al lugar: “La cala está en un paraje extraordinario. El agua está limpia y clara. No es de arena, sino de piedra, lo cual tienes que ir con calzado adecuado”.

No es raro encontrar caravanas aparcadas, ya que el lugar también es frecuentado por quienes hacen turismo alternativo: “Espectacular calita que no te puedes perder. Accesible, tranquila y bonita”.

Ahora bien, no todas las reseñas son positivas. El aislamiento de Cala Blanca es una bendición para unos, pero un problema serio si no se cuida el entorno. Varios usuarios se quejan de basura acumulada, especialmente en las cuevas: “Está todo súper sucio. El ser humano estropea todo”.

Otro testimonio va más allá: “Mucha basura y olor a orina, en las cuevas han defecado (y no han sido animales...)”. Algunos señalan la presencia de colchones, latas de cerveza e incluso restos de botellones. Lo que debería ser un paraíso natural, en ocasiones parece un vertedero al aire libre.

El acceso tampoco es fácil para todo el mundo: “El parking está muy lejos, con subidas y bajadas de camino de tierra y polvo. Cuidado con la gente adulta, pues hay que caminar un poco con bastante desnivel”.