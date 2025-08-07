El Castillo de Jumilla: así es el testigo de la herencia árabe en Murcia que desmonta el relato de Vox sobre la cultura española

Este verano, la Región de Murcia ha sido protagonista en medios nacionales e internacionales por dos episodios racistas: las 'cacerías' organizadas contra personas magrebíes en Torre Pacheco y la aprobación en Jumilla de una enmienda del PP presentada a raíz de una moción de Vox que prohíbe actos culturales o religiosos en espacios deportivos municipales, impidiendo celebrar fiestas islámicas en las instalaciones deportivas del municipio.

Frente la exposición pobremente razonada de los motivos que fundamentan la moción -y que califican las prácticas culturales islámicas como una "erosión" de la identidad española-, el patrimonio y la historia ponen un poco de sentido común: en concreto, el Castillo de Jumilla se alza como una prueba viva y visible de que la cultura árabe no solo no socava la cultura española, sino que forma parte de sus cimientos.

Un castillo árabe convertido en símbolo de identidad local

El Castillo de Jumilla está considerado el monumento histórico más representativo del municipio. Según recoge la web oficial de Jumilla Turismo (jumillaturismo.es), tiene su origen en una fortaleza islámica del siglo XI que se levantó sobre los restos romanos íberos y que, a su vez, dio lugar a la estructura construida en el siglo XV.

La fortaleza edificada por los almohades consolidó este asentamiento, conocido por fuentes árabes como Yumil-la, como un baluarte militar y punto estratégico en las comunicaciones del sureste de la península según recogen las fuentes históricas citadas en el portal Región de Murcia Integra.

La estructura original incluía una torre central, un aljibe y diversas dependencias militares que serían reutilizadas y ampliadas por los castellanos tras la conquista y, a día de hoy, es uno de los principales motores de dinamización turística y cultural del municipio gracias a su programación de visitas guiadas, eventos culturales y actividades pedagógicas. Además forma parte de la imagen institucional y promocional de Jumilla, lo que confirma su papel como símbolo de identidad local.

Jumilla: una palabra de origen árabe y una ciudad construida sobre la convivencia

Pero el castillo no es el único testimonio de la presencia islámica en Jumilla. Según explica el Centro Virtual Cervantes, Jumilla es Jumilla y no Chumilla debido al camino que siguió el término latino summa uilla a través de la fonética árabe: pasó a pronunciarse Šumilla y finalmente adaptó el fonema /š/ a la j-, y no a ch-, como sí ocurrió en el caso del municipio conquense de Chumillas, de origen probablemente similar.

Más allá de lo lingüístico, los hallazgos arqueológicos recientes han confirmado la existencia de necrópolis musulmanas en el casco urbano. Según el artículo académico Las necrópolis musulmanas del casco urbano de Jumilla (Murcia), publicado en la revista Memorias de Arqueología (n.º 13), se han localizado enterramientos islámicos a tan solo seis kilómetros del actual campo de fútbol municipal: el Estadio Antonio Ibáñez Morales del que ahora se pretende expulsar a las celebraciones musulmanas un milenio más tarde.

La Fiesta del Cordero: rito religioso y valores compartidos

En concreto la celebración a la que apunta la moción de Vox es el Eid al-Adha, conocida también como Fiesta del Cordero o Fiesta del Sacrificio. Se trata de una celebración fundamental en el calendario islámico que conmemora el gesto de Abraham (Ibrahim) al ofrecer a su hijo en sacrificio como prueba de obediencia a Dios: un episodio compartido tanto por el cristianismo y como por el judaísmo.

En España, esta festividad se celebra de forma regulada, con garantías sanitarias y en espacios controlados. En lugares como Ceuta y Melilla es incluso reconocida como festivo oficial. El rito incluye la oración comunitaria, el sacrificio ritual de un animal y la distribución de la carne entre familiares, vecinos y personas vulnerables, destacando valores como la solidaridad, el agradecimiento y la compasión.

Aunque la moción de Vox pretenda sugerir lo contrario, estos valores no son ajenos a la religión cristiana ya que ambos credos comparten figuras fundamentales como Abraham, Moisés, Noé o Jesús, venerados en el islam como profetas. La figura de María (Maryam) también es profundamente respetada, tiene incluso un capítulo completo en el Corán y es mencionada un total de 70 veces en los 114 surás.