Adiós al cubo y la pala: estos son los animales que puedes buscar con los niños este verano en las playas de Murcia sin bucear

Ir a la playa con niños puede ser, a la vez, un plan tan idílico como desafiante. Mientras los adultos suelen buscar momentos de desconexión y descanso bajo la sombrilla, los más pequeños llegan con una energía arrolladora y más ganas de jugar que de tumbarse en la toalla.

En este equilibrio entre diversión y vigilancia, entre relax y responsabilidad, encontrar actividades que mantengan a los niños entretenidos y seguros es fundamental para asegurar un apacible día de playa.

Entre las propuestas clásicas del litoral están los castillos de arena, los cubos llenos de conchas, los baños en la orilla o incluso las primeras aventuras con gafas de buceo. Pero este verano parece buen momento para probar algo diferente: convertir un día de playa en una auténtica expedición natural, como una búsqueda del tesoro marina.

La idea es sencilla: observar y reconocer algunas de las especies que viven (o vivían) en las playas de la Región de Murcia, especialmente en el Mar Menor, y convertir esa experiencia en una suerte de "jincana educativa".

Búscar especies en el Mar Menor

El Mar Menor, esa gran laguna salada que muchos murcianos y visitantes conocen desde la infancia, alberga un ecosistema único en Europa. Su salinidad, su temperatura y su escasa profundidad hacen que sea un entorno singular, que a lo largo de décadas ha sido hogar de una biodiversidad asombrosa. En sus aguas no solo han vivido peces y moluscos; también se han desarrollado ciclos de vida completos de especies que no se ven en otros lugares de la costa española.

Caballito sept 2013 / marmenormarmayor.es

Entre los animales que tradicionalmente han formado parte de este paisaje marino están los caballitos de mar (Hippocampus guttulatus), auténticos símbolos del Mar Menor, el pequeño y resistente fartet (Aphanius iberus), en peligro crítico de extinción, o la anguila europea, que llega a estas aguas después de un larguísimo viaje desde el mar de los Sargazos.

Lubina - Dicentrarchus labrax 3 / marmenormarmayor.es

A ellos se suman doradas, lubinas, mújoles, salpas o chirretes, fáciles de ver en aguas poco profundas. También han sido habituales moluscos como la nacra (Pinna nobilis): otra especie que hoy es un tesoro biológico que se encuentra seriamente amenazado.

Cotylorhiza tuberculata (1) / marmenormarmayor.es

No hay que olvidar tampoco la presencia de medusas como Cotylorhiza tuberculata o Rhizostoma pulmo, ni de langostinos y pequeños cangrejos. Toda esta fauna conforma un catálogo tan valioso como vulnerable, del que buena parte se puede observar sin necesidad de sumergirse más allá de las rodillas.

Situación actual de la fauna en el Mar Menor

A pesar de esta riqueza el estado actual del Mar Menor dista mucho del que recordaban los veraneantes de hace 30 o 40 años. La presión urbanística, la contaminación procedente de la agricultura intensiva y, en los últimos años, los efectos del cambio climático, han provocado un deterioro que amenaza con volverse irreversible.

Este verano, sin ir más lejos, el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha alertado de un nuevo episodio de estrés ambiental en la laguna: "Los datos registrados las últimas semanas por el sistema de monitorización de IEO-CSIC indican que el ecosistema podría estar experimentando un nuevo e incipiente episodio de inestabilidad".

Aunque las lluvias de finales de julio han ayudado a enfriar las aguas, reduciendo la temperatura desde los 32 hasta los 29 grados, los niveles de clorofila (indicador de la proliferación de fitoplancton) siguen siendo de tres a ocho veces superiores a los niveles previos a 2016.

Ante esta situación, el partido político Podemos también ha denunciado públicamente que el Mar Menor se encuentra de nuevo al borde del colapso. Según su portavoz en la Región, Víctor Egío, hay una “marea verde” en el fondo marino que refleja un proceso de eutrofización activo, es decir, una acumulación de nutrientes que provoca la proliferación de algas y el consumo masivo de oxígeno. Según sus declaraciones “todo está muerto, las praderas están muertas. Aquí tampoco hay fauna, además de las medusas”.

Desde el Gobierno regional niegan que se esté produciendo un evento crítico y aseguran que la situación está bajo control gracias al seguimiento científico constante y las condiciones meteorológicas más favorables de las últimas semanas.

Inventario Ecológico y Banco de Especies del Mar Menor

A pesar del deterioro, todavía es posible ver algunas especies en zonas del Mar Menor, especialmente aquellas que han logrado resistir o que utilizan la laguna como zona de cría o paso.

Además, hay una herramienta muy útil para quienes quieran conocer mejor esta biodiversidad: el Inventario Ecológico de Fauna del Mar Menor, disponible en la web oficial Canal Mar Menor. También se ha puesto en marcha la iniciativa Banco de Especies Emblemáticas y de Singular Importancia: un proyecto pionero que busca garantizar la permanencia en el tiempo de la población de las especies más características de la laguna para que las próximas generaciones puedan observar la diversidad original.

Buscar especies en otras playas de la Región

Y si prefieres ampliar horizontes, no todo termina en el Mar Menor. En otras zonas del litoral murciano (como Mazarrón, Cabo de Palos, La Azohía o San Pedro del Pinatar) se pueden observar especies fascinantes incluso sin necesidad de bucear. Por ejemplo, en la costa de Mazarrón es posible avistar delfines, como el mular o el listado, e incluso cachalotes si se hacen salidas en barco. También existen actividades centradas en la tortuga boba que permiten a los más pequeños conocer este animal de cerca, sin necesidad de contacto directo.

También se pueden encontrar morenas, sepias, pulpos, peces luna, mantarrayas o meros en zonas de inmersión (eso sí, muchas de ellas requieren un guía y equipo especializado).