'Sushi' de kebab o tacos franceses: el Kebab que triunfa en toda la Región desembarca en Murcia Centro

Tras el reciente escándalo de las más de 15 intoxicaciones que se están investigando y cuyo origen supuestamente estaría en un local de kebab en Murcia que ha sido cerrado de forma preventiva, cobra más importancia que nunca exigir las condiciones sanitarias mínimas en cualquier establecimiento donde decidimos comer.

Revisar previamente cuál es la opinión de otras personas que ya lo han visitado no solo nos protege de posibles problemas de salud, sino que también nos permite descubrir auténticas joyas gastronómicas que de otra forma podrían pasar desapercibidas.

El nuevo kebab que llega al centro de Murcia

Una de esas joyas la ha mostrado la creadora de contenido en TikTok Carmenchu, que ha compartido su experiencia en el nuevo local que la cadena El Sultán ha abierto en pleno centro de Murcia.

En la publicación vídeo Carmen confiesa que no había visto una carta tan larga en la vida, con los típicos kebab, durum, pita y todo eso, pero que además ofrecía quesadillas y tacos franceses, que fueron el motivo principal de su visita.

También comenta que había platos de ensaladas, hamburguesas, la conocida pizza turca y, por supuesto, las patatas "guarras", que para ella son un entrante imprescindible. La decoración le pareció muy mona y acogedora, y no escondió ni mucho menos sus ganas de probar todo lo que veía en el local.

Según cuenta en el vídeo durante su visita pidió las patatas con carne mixta y queso gratinado, acompañadas de una salsa que, según ella, debía de ser picante. La creadora destacó que el tamaño de la ración era enorme, diciendo que las patatas eran como su 'cabeza de grandes', perfectas para compartir. Pero lo que más le sorprendió fue el sabor de la carne.

Literalmente comenta: “De verdad que si no lo pensase no lo diría pero es que no he probado una carne más rica que esta. O sea, me encanta el sabor de la carne y la salsa no son las típicas. Está brutal, brutal”. A pesar de que terminó 'hasta la coronilla' de patatas fritas, explicaba que le encantó el toque picante de la salsa y que le recordaban a las rancheras.

De referente en toda la Región a abrir su primer local en la capital

El Sultán no es un recién llegado a la Región de Murcia, ya que antes de abrir en Murcia centro ya tenía locales en Lorca y en Águilas. La acogida en la capital ha sido muy positiva y las reseñas en Google lo demuestran: Sana S. escribía que la comida era absolutamente deliciosa y recién preparada, que el personal fue amable, atento y que se aseguraron de que estuvieran cómodos durante toda la visita.

También calificaba con un cinco sobre cinco la comida, el servicio y el ambiente. Elisa G., que acudía a cenar y afirmaba que era el mejor kebab que había comido nunca, que la carne estaba súper jugosa y que los empleados eran muy simpáticos, asegurando que repetirían sin duda.

Por su parte Husnain M. dejaba claro que para él eran los mejores tacos y kebabs que había probado hasta el momento, destacando además la higiene excepcional del local, su modernidad y la bonita decoración.