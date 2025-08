La Fuente del Gorgotón: el "jacuzzi de agua cristalina" natural a 60 km de Murcia capital

Uno de los grandes valores turísticos de la Región de Murcia es la diversidad de paisajes y la gran variedad de actividades al aire libre que se pueden realizar, especialmente durante los meses de verano. Aunque la comunidad es conocida por su amplia oferta de playas en el Mediterráneo, también cuenta con playas fluviales, pozas naturales y rincones de agua dulce perfectos para refrescarse tierra adentro.

En los últimos meses uno de estos rincones se ha viralizado en redes sociales: la Fuente del Gorgotón, un pequeño manantial de agua cristalina que muchos ya conocen como el “jacuzzi natural” de Murcia.

Un manantial único en el río Segura

La Fuente del Gorgotón se encuentra aguas abajo de la Central Hidroeléctrica de Almadenes, en un tramo del río Segura entre Cieza y Calasparra: uno de los más silvestres de la Región de Murcia.

Allí el agua brota entre las rocas del fondo arenoso formando pequeñas burbujas, lo que da esa apariencia de jacuzzi natural. Según la descripción original del vídeo viral: “Un manantial único de la Región de Murcia. Aguas transparentes y cálidas brotan entre las rocas de la orilla formando una pequeña poza de agua cristalina, la Fuente del Borbotón o Fuente del Gorgotón”, según se explica en el portal Región de Murcia Digital.

Este fenómeno ocurre gracias la filtración del acuífero sinclinal de Calasparra; un depósito subterráneo de entre 2000 y 5000 hm³ de agua que discurre bajo el cauce. En este punto el acuífero “le cede agua al río a través de las rocas permeables” creando un nacimiento natural en pleno Segura.

Así lo viven los usuarios en redes sociales

El creador de contenido “viajero a ratos” compartió este enclave en TikTok e Instagram y pronto recibió decenas de comentarios de usuarios locales, algunos sorprendidos y otros preocupados por la masificación que están generando los vídeos virales.

Algunos comentarios recogidos en la publicación reflejan experiencias muy diversas: “Termal!! jjjjj yo me bañaba de pequeña y de joven y de termal no tenía nada 😅 igual ahora sí??”, escribía Ana Peinado Toledo. Otros usuarios advirtieron de los riesgos: “ese agua es radiactiva”, comentaba un internauta en tono irónico mientras que la usuaria Lycky King alertaba: “solo les digo que tenga precaución en ese río si van con niños… donde hace un minuto estabas de pie después no tienes donde hacer pie y se pueden ahogar”.

Por otra parte también hay vecinos que lamentan la pérdida de tranquilidad: “iba hace años, ahora gracias a todos estos vídeos se juntan allí 30 personas para una poza super pequeña ya no merece la pena ir”, escribía javierlucas0178. Otros simplemente confirman su ubicación: “se llama gorgoton y está en el salto de almacenes, el agua nace a gorgotones del fondo arenoso de la poza la cual mantiene la misma temperatura todo el año”.

Aunque las imágenes puedan invitar a la visita, vecinos y usuarios recomiendan precaución. El río Segura en este tramo es irregular y con corrientes peligrosas, y la poza es muy pequeña para soportar un gran número de bañistas.

Además la masificación y la difusión en redes sociales pueden poner en riesgo este singular enclave geológico, por lo que mantenerlo limpio y respetar la naturaleza es fundamental para que siga siendo un lugar único.