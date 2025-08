Una pareja británica explica por qué ha dejado Reino Unido para vivir en Murcia: "Sentíamos exactamente lo mismo"

Según el último padrón de 2021, los británicos se han consolidado como la tercera población migrante más numerosa de la Región de Murcia, con un censo de 16.625 residentes. Este fenómeno migratorio ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente en municipios como Mazarrón y Cartagena, que se han convertido en destinos preferidos por los ciudadanos del Reino Unido. Las razones detrás de esta tendencia son diversas: el clima, el coste de vida, el estilo de vida relajado, la gastronomía local y, por supuesto, la ya existente comunidad británica en la región, que facilita la integración de los nuevos emigrantes.

Una de las parejas que han decidido dar el paso y mudarse a Murcia comparte su experiencia a través de redes sociales, ofreciendo más detalles sobre las razones que les impulsaron a dejar atrás el Reino Unido. Jade Gartshore y Edward Partis, ambos de 25 años, son un ejemplo claro de esta migración hacia España, donde encontraron un estilo de vida que encajaba mucho mejor con sus expectativas.

El paso de Reino Unido a Murcia: una decisión compartida

La pareja dejaba el Reino Unido tras sentir que su vida laboral y personal en Leicester no era lo que realmente querían. Jade trabajaba en una agencia inmobiliaria y explica cómo, mientras estaba en la oficina, sentía que algo no encajaba: "Estaba en la oficina viendo por la ventana y pensaba: esto no puede ser la vida, entrar y salir del trabajo de noche". Edward por su parte es ingeniero eléctrico y compartía el mismo malestar: "sentíamos exactamente lo mismo, lo que fue una suerte enorme".

Tras una estancia de seis meses en Asia y una experiencia de cinco semanas en la costa levantina, la pareja se decidía a dar el gran paso y mudarse a Murcia: un destino que les había cautivado desde el primer momento. Aunque la decisión no fue fácil, no podían imaginarse volviendo al Reino Unido: "No podemos imaginarnos volviendo al Reino Unido".

¿Qué ofrece Murcia a los británicos?

Desde que llegaron a Murcia, Jade y Edward se han enamorado del estilo de vida local. Según cuentan, vivir en la capital del Segura es "como estar de vacaciones todo el tiempo". Jade se siente mucho más feliz y energizada cada día, agradecida por poder disfrutar de actividades al aire libre, como caminar por la montaña y estar a solo unos minutos del mar.

Además valora la posibilidad de asistir a conciertos gratuitos cada noche, con una variada oferta musical que incluye géneros como jazz, disco o techno, dependiendo del municipio: "Lo organiza todo el ayuntamiento".

Otro de los aspectos que ha fascinado a Jade es la gastronomía murciana. La calidad de los productos frescos locales, como las frutas y verduras, es mucho más apreciada que en el Reino Unido, y ella misma ha empezado a hacer tours con agricultores locales. Sin embargo advierte que la vida en Murcia no es necesariamente más barata de lo que se podría pensar, especialmente en lo que respecta al precio del alquiler y las compras diarias: "El vino te cuesta 3,50 euros, lo que está genial, pero el resto de compras es bastante similar al Reino Unido".

La integración y el trabajo en Murcia

Aunque Jade aún busca trabajo, la pareja se encuentra en pleno proceso de mudanza a un nuevo piso, ubicado a tan solo 15 minutos de la playa. Actualmente viven con los padres de Jade, quienes también se retiraron en Murcia.

Pero no les ha resultado difícil integrarse en la comunidad local, de hecho Jade está recibiendo clases de español en el pueblo y ha encontrado una amplia red de amigos a través de las redes sociales, donde comparte su día a día con una comunidad de seguidores, en su mayoría españoles: "Creo que tengo más amigos aquí que en Reino Unido".

Un fenómeno en aumento: la migración británica a España

La migración británica hacia España ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según una investigación de CompareMyMove, la cifra de británicos que abandonan su país ha aumentado un 32,6% en la primera mitad de 2025, con España liderando la lista de destinos. Concretamente la Región de Murcia ha visto un incremento en el número de británicos que deciden mudarse, atraídos por su clima, estilo de vida y la comunidad establecida.

Para Jade y Edward, el paso hacia una nueva vida en Murcia ha sido una de las mejores decisiones que han tomado: "No me veo volviendo jamás al Reino Unido".