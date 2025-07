Riesgo de Tsunami en la Región de Murcia: este es el nivel de peligro en 50 años según ThinkHazard

El terremoto de magnitud 8,8 que ha sacudido la península rusa de Kamchatka está desatando un auténtico aluvión de alertas en distintas partes del mundo: países como Japón, Hawái, Perú, Chile, Ecuador, Taiwán y algunas zonas de Estados Unidos han activado protocolos de emergencia ante la amenaza de tsunami, lo que ha provocado evacuaciones masivas, cancelación de vuelos y suspensión de clases. La causa es la ubicación del epicentro en una de las regiones más sísmicamente activas del planeta, dentro del conocido Anillo de Fuego del Pacífico.

En España aunque el fenómeno no tiene incidencia directa, la noticia ha captado la atención pública y mediática al tratarse de un evento de que afecta a varios continentes y pone en alerta a millones de personas. Eso ha llevado a muchos ciudadanos (sobre todo en zonas costeras como la Región de Murcia) a preguntarse si un tsunami de estas características podría impactar nuestras costas. La respuesta es clara: no, no puede llegar.

¿Puede un tsunami del Pacífico afectar a España?

No hay ninguna posibilidad real de que un maremoto originado en la costa rusa llegue hasta el litoral español. La razón es tan sencilla como contundente: el océano Pacífico y el mar Mediterráneo no están conectados por ningún canal directo que permita el paso de estas ondas. Para que una ola generada en Kamchatka llegara hasta Murcia, tendría que cruzar América o bordear todo el Ártico hasta descender por el Atlántico.

Eso no quita que en España sí que estemos expuestos a fenómenos sísmicos propios.

Riesgo sísmico en el sureste peninsular

La actividad sísmica en nuestro país se concentra principalmente en el sur y el sureste, en zonas como Granada, Almería o Murcia, debido a la fricción entre las placas tectónicas euroasiática y africana. Así lo señala el Informe Anual de Seguridad Nacional 2020, publicado por el Departamento de Seguridad Nacional que subraya la exposición del territorio español a movimientos sísmicos de diversa intensidad.

Dos ejemplos históricos lo evidencian: el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011, que dejó nueve muertos y centenares de heridos, o el aún más devastador terremoto de Arenas del Rey (Granada) el 25 de diciembre de 1884, que dejó un rastro de destrucción en la comarca. La historia nos recuerda que el riesgo existe.

¿Y el riesgo de tsunami en Murcia?

Pero en lo que respecta a tsunamis la Región de Murcia presenta un riesgo muy bajo tal como señala el portal internacional ThinkHazard!, una herramienta que evalúa amenazas naturales en diferentes regiones del mundo. Según su clasificación en Murcia hay menos de un 2 % de probabilidad de que ocurra un tsunami potencialmente peligroso en los próximos 50 años.

Eso no significa que sea imposible pero sí que está lejos de ser un escenario habitual o esperable. ThinkHazard! basa esta clasificación en estudios geológicos, batimetría de la costa y otros factores como la topografía submarina y recomienda que solo los proyectos situados en el litoral más expuesto consideren medidas adicionales.

De hecho el portal insiste en que, aunque el riesgo es bajo, el cambio climático y el aumento del nivel del mar podrían agravar las consecuencias en caso de un evento futuro, especialmente en zonas costeras degradadas por la acción humana.

¿Ha habido tsunamis antes en Murcia?

Curiosamente un estudio geológico reciente identificó en Cabo Cope en Águilas depósitos rocosos que podrían haber sido arrastrados por un tsunami entre los años 600 y 1200 d.C. Según el catedrático Javier Lario para el diario 20minuto las formaciones analizadas “no podrían haber sido provocadas por tormentas normales”.