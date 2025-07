Miguel Maldonado, cómico: "Dime una playa mejor que cualquier playa de Murcia"

Son muchas las instituciones que intentan clasificar verano tras verano cuáles son las mejores playas del mundo: rankings como The World's 50 Best Beaches, los listados anuales de TripAdvisor, o las recomendaciones de Lonely Planet han elaborado sus propias metodologías para ordenar lo que a decir verdad no es más que una experiencia profundamente subjetiva: cuál es la mejor playa del mundo a pesar de que sí hay criterios objetivos como la limpieza del agua, la biodiversidad o la dificultad en el acceso.

En medio de este eterno debate se ha colado el cómico Miguel Maldonado que desde su podcast 'Sastre y Maldonado', ha lanzado una proclama inesperada defendiendo a las playas de su Murcia natal como las mejores del mundo frente a su compañero de microfonos e, incluso, retándole a encontrar una mejor que cualquier oferta de la Costa Cálida: “Dime una playa mejor que cualquier playa de Murcia”.

Aunque el fragmento es una mezcla de ironía y orgullo regional desatado; una defensa exagerada y autoparódica de las costas de la Región de Murcia que utiliza el humor lo cierto es las murcianas ya han sido reconocidos por medios y publicaciones de prestigio como algunas de las mejores playas de España y el mundo: National Geographic incluyó a La Carolina, en Águilas, entre las playas más bonitas de España. Y hasta The Telegraph, en uno de sus rankings globales, llegó a colocar a Calblanque como la segunda mejor playa del mundo.

La broma de Miguel Maldonado sobre las playas de Murcia

A partir de ahí Maldonado utiliza una cruda descripción de las playas del Mar Menor como contrapunto a su argumento: "Esas playas del mar menor, hombre, con sus bañicos de lodo que que huelen a culo ahí. " La intervención sigue deslizándose por una pendiente de costumbrismo absurdo y comparación grotesca: “¿Qué tal agua caliente como meado de niño?”

Para reconducir la conversación, Sastre intenta reconducir a Maldonado hacia la legítima preocupación por la temperatura del agua: “Es verdad que está está muy caliente el el mediterráneo, eh. Yo nací en el mediterráneo”.

Pero lejos de alinearse con la poesía de Joan Manuel Serrat, Maldonado aprovecha para reirse con una imitación del cantante, despertando uno de los símites de su compañero: “Con Serrat no me hagas a mí acabar el podcast diciendo puntito en boca, máquina, ¿eh?”.

Para volver a distraerlo de su presa, Sastre le pregunta cuál es la mejor canción jamás escrita en español, para él Maldonado hace referencia a un tal El Mono fumón, un artista urbano “poco conocido por el gran público”, cuya aportación lírica es “Me gusta fumar porros y la coca cola. Me gusta fumar porros jugando a la consola. Me gusta estar tirado todo el día a la bartola y fumarme cuatro porros cuando está la casa sola” y que Maldonado defiende irónicamente como una "muy buena estrofa" en relción a "Si un día para mí mal viene a buscarme la parca empujada al mar, mi barca con un levante otoñal” del himno de Serrat.