Aterriza en Murcia el primer 'Buffet libre de Hamburguesas': Por 25€ "puedes repetir todas las burgers y entrantes"

La fiebre diagnosticada que padece toda España por las hamburguesas desde hace unos años acaba de apretar una vuelta de tuerca más en la Región de Murcia. El motivo: acaba de abrir sus puertas el primer buffet libre de hamburguesas en la ciudad, y lo hace con una propuesta tan ambiciosa como llamativa: comer todas las hamburguesas y entrantes que quieras por 25 €.

El local que se ha atrevido con esta fórmula es Unlimited Burger, que aterriza dentro del espacio de Cervemur en Ronda Sur. Allí, los comensales podrán repetir tantas veces como quieran “burgers y entrantes” por un precio cerrado, aunque con un matiz que no ha pasado desapercibido: la bebida no está incluida.

El creador de contenido murciano Juanca, conocido por su perfil gastronómico junto a su pareja Clara bajo el nombre de Juancadvisor, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la noticia en redes sociales. Y lo ha hecho con un vídeo que, en pocos días, ha superado los 100 comentarios y ha despertado la curiosidad y el escepticismo a partes iguales.

“El PRIMER buffet libre de hamburguesas ha llegado a Murcia y tenía que venir a probarlo”, escribe el influencer en su publicación. Añade que, por 25 €, “puedes repetir todas las burgers y entrantes que quieras” y destaca como punto fuerte que “las hacen al momento en parrilla ahumadora, con un sabor que flipas”. Juanca, además, confiesa que fue “por curiosidad… y me comí CINCO”. También señala que la inauguración oficial del local fue el pasado jueves 24 de julio y apunta la ubicación exacta: “Cervemur – Ronda Sur”.

Un aluvión de comentarios: entre la sorpresa y la crítica

Aunque muchos usuarios han reaccionado con interés y hasta entusiasmo, buena parte de los comentarios muestran cierto escepticismo, sobre todo por el precio y la falta de bebida incluida.

“Para que te sea rentable por 25€ te has de comer tres… se puede ir con tupper??”, comenta con ironía un usuario. Otro en tono más crítico, apunta: “Muy caro, y sin bebida, poco va durar, lo digo como murciano que soy”. No han sido pocos los que coinciden con esa idea: “Yo con una hamburguesa de esas ya estoy servido y pagar 25€ no lo veo”, “cuando por 17 € comes y bebes fin!!!! suerte”, o directamente “es verdad es una locura!! 25 pavos y sin bebida!! fracaso absoluto!! jajajajaja”.

¿Es rentable un buffet así?

La pregunta más repetida no es tanto si el concepto gusta, sino si realmente compensa: “La mayoría de gente con 2 hamburguesas ya estaría más que llena, no veo que sea una oferta muy atractiva”, reflexiona un seguidor. Otro va aún más allá: “me dices 25€ y también bebes cerveza y me apunto, pero cervemur ha perdido mucho”.

También se hacen comparaciones con otras opciones de restauración. “Para eso me voy a un sushi que es más barato (26 con bebida) y no empacha tanto ”, dice una usuaria. “Prefiero un buffet normal”, añade otra.

Aunque no todo son críticas. Hay también quienes defienden que hay que probarlo antes de opinar: “Madre mía todo el mundo opinando de algo que todavía no habéis probado”, escribe una usuaria aburrida de los juicios anticipado.