Una influencer de Madrid prueba una freiduría típica de Murcia y sentencia: "El aceite caliente es el rey y el olor a comida te atrapa"

Las pautas sobre cómo nos alimentamos vienen marcadas últimamente por las tendencias de fitness, las air fryers y las dietas bajas en grasas aunque la realidad es que uno de los mayores tesoros de la gastronomía española sigue siendo la freiduría.

Este tipo de locales es muy característico de las zonas costeras como Andalucía o Murcia y en ellos se ofrece una experiencia culinaria única: pescado frito con una textura inconfundiblemente crujiente y un olor irresistible. Y es precisamente esta tradición la que recientemente ha descubierto la influencer madrileña Corina González en su visita a Lo Pagán en Murcia.

Conocida en redes sociales como Corina2g, la joven compartió en su cuenta de TikTok su experiencia en una freiduría local, un lugar que le sorprendió desde el primer momento. En el vídeo Corina (acompañada de unas amigas) se capuza en la experiencia de probar boquerones, gambas, cazón, calamares e incluso huevas de pez.

Pero no todo le resulta igual de apetitoso: “Admito que de primeras [las huevas de pez] no me causaban ningún tipo de confianza”. A pesar de este pequeño tropiezo la creadora de contenido sigue con su relato asegurando que, en cuanto se adentró en la oferta de la freiduría, la experiencia le resultó maravillosa.

“Es una caja hasta arriba de boquerones, gambas, cazón, calamares e incluso huevas de pez que, por cierto, primera vez admito que no me gustaron”. Pero lo que realmente captura la esencia de la freiduría, según ella, es el aceite caliente y la atmósfera que genera la comida que te atrapa desde la esquina. "El aceite caliente es el rey y el olor a comida te atrapa".

Una de las sorpresas de la comida fue una croqueta de gamba roja que según su reacción fue espectacular: "Espectacular, ya puedo esperar ahora". También describe una gomita de aceituna con queso que “tiene superbuena pinta” y que, a pesar de no ser algo que esperara, tiene un sabor muy fuerte a pescado, lo cual le encantó: "Buah, está buenísima, cómo está, increíble", comenta, evidenciando lo mucho que disfrutó de esta particular creación culinaria.

Freiduría Venécora

La Freiduría Venécora está situada en Lo Pagan, en la Región de Murcia, específicamente en la Calle Cataluña número 5 de Lo Pagán. Este establecimiento destaca por su excelente ubicación en primera línea de playa, lo que ofrece a los comensales una experiencia única junto al mar.

En las reseñas los visitantes elogian principalmente su ambiente relajado y su gran terraza, ideal para disfrutar de la comida al aire libre. La calidad del marisco y el pescado fresco también recibe una gran cantidad de halagos, especialmente las gambas rojas y las frituras.