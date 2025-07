Billetes de 20€ a 100€ escondidos por Murcia a cambio de seguidores: así funciona las cuentas de 'cash drop' como Money Murcia

"El verano ha llegado con fuerza y, con este calor, ¿a quién no le vendría bien un billete para escaparse a la playita? Quien lo coja que me escriba por privado. Comenta en qué zona te gustaría que dejara el billete. Activa notificaciones", son las instrucciones que acompañan a uno de los vídeos publicados en el perfil de Instagram Money Murcia, que desde el 29 de julio de 2024 se dedica a esconder billetes de 50 y 100 euros en distintos puntos de la Región de Murcia.

En cuanto la publicación aparece, se multiplican los comentarios: seguidores pidiendo que el próximo billete se esconda en un lugar específico, con otros preguntando si alguien ya lo ha encontrado: "¿Ya lo has pillado?", "Sí, he grabado el video y he visto a la persona que lo ha cogido... luego subo el video, estoy esperando que el ganador escriba o suba una historia".

Aparte de los vídeos que muestran la localización del dinero (enterrado bajo la arena de la playa, en el interior de una nevera en un supermercado, o incluso en el bolsillo de un chaleco huertano de una tienda local), la cuenta también ofrece una carpeta de historias destacadas donde comparte vídeos de las personas que han encontrado el dinero, o capturas de pantalla de historias en las que los afortunados comunican su hallazgo al perfil.

La tendencia global de los "cash drops"

Este tipo de cuentas forman parte de una tendencia global conocida como "cash drops" o "búsquedas del tesoro urbanas", un fenómeno que ha ganado gran popularidad en varias partes del mundo. Su origen remonta a la famosa (y actualmente suspendida) cuenta de Twitter 'Hidden Cash', creada por el inversor inmobiliario Jason Buzi y el director de marketing Yan Budman.

En España ya hemos visto precedentes de esta tendencia en ciudades como Madrid, donde operaba la cuenta @CashCatchMadrid (que escondía billetes de 10 euros hasta el pasado mes de enero), o en Galicia, con la cuenta de TikTok @Busca_el_dinero. También ha llegad hasta influencers como el malagueño Carlos García, conocido como Carliyo el Nervio, quien también se sumaba a la dinámica de regalar dinero durante la pasada Semana Santa.

¿Qué hay detrás de las cuentas de "cash drop"?

Aunque algunas cuentas como Mr. Cash Drop en Nueva Jersey o Capital Collectors en Washington D.C. afirman que sus intenciones son puramente altruistas, al analizar cuentas como Money_Murcia, es fácil identificar lo que realmente se esconde detrás de estos perfiles.

En el caso de Money_Murcia, además de los destacados con los ganadores (que sirven para despejar las dudas razonables sobre la veracidad de la cuenta, mostrando que el dinero realmente se entrega y no simplemente se graba dejando el billete y luego retirándolo), encontramos otra carpeta que deja entrever las verdaderas motivaciones de este tipo de perfiles: "Chic@s, me habéis comentado mucho al privado sobre si hago colaboraciones... sí, haría colaboraciones con personas o marcas que quieran dar visibilidad a su negocio o propuestas. (Para este tema, háblame por privado)".

Es evidente que, aunque la propuesta de regalar dinero pueda parecer altruista, hay una intención clara de crear una comunidad de seguidores. Esta comunidad, a su vez, incrementa el valor del perfil, lo que facilita futuras colaboraciones con marcas o incluso la venta de la cuenta para transformarla en otro tipo de perfil con fines comerciales.

Aunque este tipo de dinámica puede ser percibida como una forma de entretenimiento o una oportunidad casual para ganar dinero, no se puede obviar que también se alimenta del deseo de gratificación inmediata, que es un factor común en muchas de las tendencias actuales en redes sociales. La promesa de un "dinero fácil" sin mucho esfuerzo apela a una aspiración cada vez más extendida en la sociedad digitalizada y precarizada donde este tipo de dinámicas puede ser una forma de generar interacción y aumentar la visibilidad.

Dinero fácil en redes sociales

Las cuentas que esconden dinero no son la única tendencia de dinero rápido que se ha popularizado en las redes sociales. En relación con las promesas de dinero fácil que caracterizan a los llamados gurús del dinero o Finfluencers, la profesora de Estudios de Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya, Elizabet Ruiz Dotras, investigadora del grupo Digital Business Research Group, explicaba para Cadena Ser que este tipo de mensajes funcionan debido al "deseo de hacerse rico muy rápido".

Aunque las estrategias de estos creadores de contenido no son idénticas a las de encontrar un billete en un macetero, la explicación de Ruiz arroja luz sobre lo que motiva la confianza ciega que muchos usuarios depositan en este tipo de cuentas: "El deseo de hacerse rico de forma rápida es lo que impulsa a muchas personas. La gente no quiere esforzarse demasiado para conseguir lo que desea. Si alguien tiene muchos seguidores y promete que es fácil ganar dinero, muchos se lo creen y dan ese paso de confianza".