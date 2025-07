No es Sicilia, es Murcia: el nuevo 'Beach Club' a orillas del mar "nunca visto en esta Región"

Que levante la mano quien no haya soñado alguna vez con un verano mediterráneo de película: uno de esos que parecen sacados de la segunda temporada de The White Lotus con tardes eternas junto al mar, cócteles elegantes y cenas bajo las estrellas. Pero atención: no hace falta volar hasta Sicilia para vivir algo parecido. Resulta que ese “verano soñado” está más cerca de lo que crees. Concretamente, en Los Alcázares, a orillas del Mar Menor, donde ha abierto sus puertas un lugar que muchos ya describen como un “Beach Club nunca visto en esta Región”.

Se trata de Armonía Beach Club, un nuevo restaurante con espíritu costero y estética contemporánea que ha irrumpido con fuerza en el panorama gastronómico murciano. Ubicado en el emblemático Club Náutico de Los Alcázares, este espacio se ha convertido en pocas semanas en el punto de encuentro de locales, turistas y amantes del buen gusto.

Un lugar con alma y sabor a mar

Desde que entras, todo te invita a quedarte: el sonido de las olas, una decoración moderna que rompe con lo habitual en la zona, y ese ambiente elegante pero nada pretencioso que lo envuelve todo. Hay quien lo resume así: “un lugar con encanto en el Mar Menor y con un toque único en este lugar”.

En este lugar se puede desayunar con vistas al mar, tomar una sangría de cava bajo el sol, almorzar marineras y croquetas de gorgonzola con confitura de tomate, y terminar el día con un arroz de carabineros que ha sido calificado por un cliente como “de lo mejor del litoral”. Las cenas, por cierto, se prestan a ese tipo de veladas largas y románticas que te reconcilian con el verano.

La carta del Armonía Beach Club combina platos tradicionales con un giro creativo. Entre lo más recomendado por los visitantes están las patatas con carabineros (“volvería a ir solo para pedir eso”, asegura una reseña entusiasta), el salmorejo con helado de ajo y miel, y unas croquetas que no dejan indiferente a nadie.

Pero definitivamente el lugar conquista por los ojos: “Precioso restaurante nunca visto en esta región de Murcia”, dice un usuario en Google. El diseño, según varios comentarios, es “muy moderno y diferente, precioso”, y su ubicación, simplemente “inmejorable”.