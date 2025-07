Las fotos de carteles 'derretidos' en Murcia disparan la preocupación por el calor extremo: "Parece que se ha pegado fuego"

En las últimas horas varias imágenes impactantes de letreros y señales urbanas visiblemente deterioradas por el sol han comenzado a circular por redes sociales, generando un fuerte debate sobre el estado del mobiliario urbano y el efecto de las altas temperaturas en Murcia.

Una de las fotografías más comentadas muestra un cartel de bienvenida situado a la entrada de la ciudad, junto al Carrefour Infante, con el lema “Murcia Eterna”, en el que la parte superior aparece ennegrecida, agrietada y deformada, como si se hubiera fundido. Otro letrero direccional (con indicaciones hacia Beniaján y Los Dolores) aparece con la pintura totalmente ennegrecida, como si hubiera sido arrancada a tiras o pulida por una máquina. Ambos están situados en zonas muy expuestas al sol y presentan daños claramente visibles.

En los comentarios los usuarios han apuntado a casos parecidos en la zona de El Malecón y han reflexionado sobre las imágenes: Murcia en llamas...”, dice un tuitero. Otro ironiza: “Muy apropiada, del infierno que supone la ciudad en verano”. Incluso hay quien afirma directamente: “Está todo hecho una”. Algunos han aprovechado para lanzar críticas políticas, aunque muchos simplemente expresan su preocupación por el deterioro general del entorno urbano: “Lamentable!!!!! Y el Infante en sí totalmente abandonado”.

Qué está pasando con estos carteles

Aunque a simple vista puede parecer que los carteles se han derretido por efecto del calor, no hay evidencia de que se hayan fundido literalmente. Lo que sí es cierto (y así lo explican medios como Beaumont Enterprise y KVIA en casos relativamente similares documentados en EE. UU.) es que algunos materiales plásticos y vinilos, cuando no están diseñados para resistir altas temperaturas, pueden deformarse o despegarse si están expuestos a temperaturas extremas y radiación solar directa durante largos periodos.

Un caso reciente ocurrió en Texas, donde un cartel con la imagen de la famosa cadena de tiendas Buc-ee’s apareció con la cara del castor literalmente caída. La explicación técnica apunta al calor acumulado en superficies oscuras, que puede superar fácilmente los 70 °C aunque el ambiente esté a “solo” 40 °C. En otro episodio en El Paso, ciudadanos compartieron imágenes de señales supuestamente “derretidas”, aunque autoridades aclararon que en realidad se trataba de desgaste natural y exposición prolongada al sol.

Lo mismo podría estar ocurriendo en Murcia. Los materiales de algunos de estos carteles parecen haber sufrido deformación térmica o degradación de la capa superficial. No hay señales de incendio ni de vandalismo, sino más bien de exposición intensa y prolongada al sol, unida probablemente a falta de mantenimiento o a materiales que no están preparados para aguantar este tipo de clima.

Según expertos en señalización urbana que itan los medios internacionales, el uso de materiales resistentes a los rayos ultravioleta, como aluminios pintados al horno o plásticos tratados con protección UV, puede evitar este tipo de deterioro. También recomiendan revisar y rotar periódicamente las señales más expuestas.