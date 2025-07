Playa Paraíso: el diamante en bruto de la costa murciana que enamora a familias (y que todavía conocen muy pocos)

Aunque la Región de Murcia es famosa por sus playas de aguas templadas y clima privilegiado durante casi todo el año, su litoral aún guarda secretos que sorprenden incluso a quienes conocen bien la zona.

Frente a otros destinos playeros más masificados del país, aquí todavía es posible encontrar rincones tranquilos, con encanto, donde desconectar del bullicio sin renunciar a los servicios básicos. Uno de esos lugares poco conocidos, pero muy valorado por quienes lo descubren, es Playa Paraíso: ubicada en La Manga del Mar Menor.

Este pequeño paraíso (nunca mejor dicho) se ha ganado una reputación entre familias y amantes de los deportes acuáticos. ¿El motivo? La tranquilidad de sus aguas, que además de cálidas, son poco profundas, lo que las hace perfectas para niños pequeños y principiantes en actividades como la natación, la vela o incluso la pesca.

Según recogen los usuarios en plataformas donde se comparten opiniones como Minube, muchos visitantes destacan el ambiente apacible, ideal para pasar el día en familia sin sobresaltos ni aglomeraciones. También se menciona que la zona es buena para el ciclismo de montaña, lo que suma puntos para quienes buscan algo más que sol y arena.

Razones para 'darse un remojón' en Playa Paráiso

Pero no solo el agua hace especial a Playa Paraíso: el entorno natural tiene un papel protagonista. Al estar rodeada de salinas y dunas, la playa ofrece un paisaje más virgen y menos intervenido que otras partes del litoral. A pocos metros se encuentran las salinas de Marchamalo, un espacio que encanta a los aficionados a la observación de aves.

Allí es frecuente ver flamencos y otras especies migratorias, lo que convierte una simple jornada playera en una experiencia más completa, casi educativa para los más pequeños.

En cuanto a serviciosquienes han pasado por allí suelen coincidir en que la limpieza del lugar es notable y que los restaurantes y chiringuitos cercanos ofrecen buena comida y atención amable.

Eso sí, hay algunos aspectos que conviene tener en cuenta antes de ir, sobre todo para evitar decepciones. Por ejemplo, algunas opiniones mencionan la presencia de algas en ciertas zonas. Aunque no se trata de un problema grave (y se explica por el exceso de nutrientes en el agua) puede ser algo molesto si no se está prevenido.

También hay que saber que esta playa no tiene olas y que hay que andar bastante para que el agua llegue a cubrir. Esto, que para muchas familias es una ventaja, puede ser un inconveniente si lo que se busca es una playa de mar abierto o con más profundidad cerca de la orilla.

De hecho hay quien prefiere desplazarse a otros puntos del litoral cuando busca sensaciones más propias del Mediterráneo “abierto”. Pero si lo que uno quiere es calma, seguridad para los niños, y un entorno natural con algo de vida salvaje, Playa Paraíso es, sin duda, una de esas joyas discretas que la costa murciana aún se guarda bajo la manga.