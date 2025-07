¿Es cierto que han instalado una playa en un centro comercial de Murcia?: "Para poner largos los dientes a los pobres"

En las últimas horas un vídeo publicado por la cuenta Murcia Notificaciones ha causado un gran revuelo en las redes sociales. En el clip se puede ver lo que parece ser una recreación de una playa en pleno centro comercial Nueva Condomina, uno de los más emblemáticos de la Región de Murcia. Este singular montaje ha captado rápidamente la atención de los murcianos, generando una ola de comentarios y teorías, que no han dejado indiferentes a los internautas.

¿Un montaje de inteligencia artificial?

Vivimos en una era en la que la inteligencia artificial es capaz de crear imágenes tan realistas que es difícil distinguir lo auténtico de lo fabricado. No es raro que, cuando algo fuera de lo común aparece en las redes, surjan teorías que pongan en duda su veracidad. Así ocurrió con el vídeo de la "playa" en el centro comercial. Muchos usuarios se apresuraron a comentar que lo que estaban viendo podría ser un montaje generado por IA, destacando la similitud con otros efectos visuales artificiales.

"Es IA, gente, en realidad no está así, no creo que se crean esto", comentaba un usuario, señalando la incredulidad que generó el vídeo en un principio. Este tipo de teorías rápidamente se diseminaron entre los internautas, avivando el misterio sobre la autenticidad del contenido.

¿Es real o no?

Sin embargo, tras varios comentarios de usuarios locales, se ha confirmado que, efectivamente, no se trata de un montaje de inteligencia artificial, sino de una recreación de una playa que se ha instalado de manera temporal en la zona del centro comercial Nueva Condomina. A pesar de la desconfianza inicial, varios usuarios murcianos han corroborado la existencia de este escenario playero.

"Está así, lo vi la semana pasada. La gente descansa en esa zona", comentaba un usuario despejando las dudas sobre la veracidad del vídeo. De hecho se ha confirmado que, debido al calor asfixiante de la región, la recreación de la playa busca ofrecer una solución para aquellos que no pueden viajar a la costa, creando una atmósfera similar a la del mar.

Una ilusión visual

La polémica no tardó en surgir entre los murcianos: muchos se mostraron escépticos ante la idea de que la recreación pudiera ofrecer una verdadera experiencia playera. Como comentaba uno de los usuarios, "esto tiene de playa lo mismo que yo de astronauta, pero oye, ¡a gozarlo que son dos días!". Este tipo de comentarios reflejan el escepticismo sobre la calidad y la autenticidad de la experiencia, comparándola con una simple ilusión visual.

La controversia también ha generado quejas sobre el aire acondicionado en el centro comercial, que no parece estar a la altura de las expectativas de los murcianos: “Si al menos pusiesen el aire acondicionado en los centros comerciales como en antaño que parecía invernalia en pleno mes de agosto… Pero ahora no, ahora hacer tonterías visuales como si eso fuese a paliar el calor asfixiante que pasamos los murcianos”.

¿Un espacio para los que no pueden ir al mar?

Lo que está claro es que, al menos para algunos, esta recreación playera se ha convertido en una especie de refugio frente al calor. Como menciona otro comentario: "es que con ese calor que asola, por lo menos que no se pierda la ilusión de ver algo que recuerde al mar".

Muchos han visto en esta "playa" una alternativa para aquellos que no se pueden permitir el lujo de viajar a la costa. Un usuario comentaba: "Para la gente que no se puede permitir la playa", dejando entrever que, aunque la recreación no sea completamente realista, al menos brinda una sensación de cercanía al mar para quienes no tienen acceso a una playa real.