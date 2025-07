Un turista de Bélgica viene a Murcia de vacaciones y exige la repatriación urgente tras lo ocurrido en el hospital: "Me están abandonando"

Uno de los aspectos más importantes de viajar, pero a los que muchas veces no se les presta la atención necesaria, es el de los seguros de salud. Aunque la última situación en la que queremos pensar cuando estamos disfrutando de unas vacaciones es un imprevisto, es responsable anticiparse y tener en cuenta posibles percances. Y qué mejor ejemplo de esto que lo ocurrido recientemente a un turista belga en Murcia, cuyo viaje se convertía en una auténtica odisea.

Pascal Schaevers, originario de Malinas, Bélgica, decidía disfrutar de unos días de sol y playa en el sureste de España con su familia. Durante sus vacaciones sufrió un dolor de espalda tan fuerte que necesito atención médica. A pesar de que los analgésicos que tomaba habitualmente le ayudaban a controlar el dolor, este se volvió insoportable durante su estancia en Murcia, lo que lo llevó a ser ingresado en el hospital.

La atención hospitalaria

A pesar de la gravedad de su situación, Pascal reconoció que la atención hospitalaria fue “excelente”, tal y como relató en una entrevista a un medio de su país natal. Sin embargo uno de los principales obstáculos que enfrentó fue la barrera del idioma. La dificultad para comunicarse de manera fluida con los médicos y enfermeros dificultó la explicación de su dolor y la comprensión de las indicaciones médicas.

Tras ser ingresado, recibió fuertes analgésicos para controlar el dolor, pero la situación seguía siendo incómoda: “No podía acostarme, sentarme ni ponerme de pie; todo era increíblemente doloroso”.

No se le repatrió inmediatamente

En busca de una solución Schaevers contactó con Mutas: la organización encargada de gestionar las repatriaciones de los turistas asegurados. Su objetivo era ser trasladado a Bélgica lo antes posible, donde podría recibir atención médica en su idioma natal y estar cerca de sus familiares. Sin embargo Mutas se negó a repatriarlo, argumentando que los médicos españoles no consideraban su situación lo suficientemente grave como para ser urgente.

Mutas calificó su traslado como "recomendable", pero no urgente, ya que consideraban que el paciente aún no estaba en un estado crítico. Además el proceso se vio ralentizado por una serie de complicaciones administrativas y por la mala traducción de los informes médicos, lo que aumentó la frustración de Schaevers, quien declaraba sentirse "abandonado". Según él la organización parecía esperar que tomara su vuelo de regreso habitual el 22 de julio para no tener que cubrir los costos de su repatriación.

Una segunda oportunidad con Europe Assistance

Al ver que no lograba avances con Mutas, Schaevers se dirigió a Europe Assistance, otra aseguradora que también se encargaba de los traslados de repatriación. Afortunadamente la comunicación con esta empresa fue mucho más fluida, y se comprometieron a gestionar su repatriación, aunque esto dependería de la evolución de su estado de salud. Pocos días después el dolor comenzó a disminuir gracias a los analgésicos, lo que le permitió valorar si podría viajar por su cuenta o si necesitaría acompañamiento sanitario durante el traslado.

Por su parte, la organización Mutas explicó su decisión de no repatriar al paciente de inmediato, subrayando que la prioridad era garantizar su salud. Jef Reyniers, representante de la empresa, explicaba que con un dolor lumbar agudo, lo más importante era controlar primero el dolor. Según él una repatriación con un dolor tan extremo podría haber empeorado la situación de Schaevers, por lo que se priorizó su bienestar en lugar de adelantar su traslado.