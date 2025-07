Un murciano se va a vivir a Canarias y lamenta lo que ocurre con el acento: "Como si la gente aquí no supiese hablar"

Uno de los elementos identitarios más importantes de la cultura de cualquier pueblo es la lengua, el acento o las variaciones lingüísticas específicas de un grupo de personas.

Estos rasgos que nos definen y nos conectan con nuestro pasado y nuestras raíces, juegan un papel crucial en la manera en que nos relacionamos con los demás. En este sentido España es un país de una inmensa riqueza lingüística, con un amplio espectro de lenguas cooficiales y variaciones regionales que le dan una pluralidad única.

Es una de las cosas que más nos llama la atención cuando vamos de visita a cualquier otro lugar. Y es que al mudarnos a una región distinta, uno de los primeros cambios que experimentamos es precisamente el idioma o las expresiones que usamos para comunicarnos. Si nos quedamos a vivir en ese lugar, esas formas de hablar se van impregnando poco a poco en nuestra manera de expresarnos.

Un murciano viviendo en Tenerife

Esto es lo que le ha ocurrido a Daniel Espallardo: un creador de contenido murciano que lleva más de tres años residiendo en Tenerife. En un reciente post en sus redes sociales, Espallardo compartió su reflexión sobre lo que ocurre cuando, como parte de su proceso de adaptación a su nuevo entorno, empieza a utilizar ciertas expresiones canarias como "guagua" o "cholas". Un proceso natural de integración, según él, que sin embargo ha sido malinterpretado por algunas personas.

El murciano se muestra firme en su postura de que las variaciones lingüísticas de las islas son dignas de respeto. "Es cuestión de respeto", afirmaba en su publicación, refiriéndose a cómo los canarios usan ciertas palabras que, para los forasteros, pueden resultar raras o exóticas. Daniel defiende que, desde que llegó a la isla, empezó a usar términos como "guagua", "cholas", "gaveta" y cualquier otro canarismo que se le enseñaba, porque "es una cuestión de respeto".

En su reflexión Daniel recuerda cómo lo acogieron en Tenerife con los "brazos abiertos", lo que hizo que se sintiera como "la persona más afortunada del mundo". Explica que su adaptación lingüística no ha sido forzada, sino que surgió de forma natural, ya que la lengua es un reflejo de la cultura y el entorno en el que vives: "Cuando yo vuelva a la península de visita por lo que sea, diga guagua porque evidentemente se me pega".

Pero no todos piensan de la misma manera y en su publicación, Daniel se ha encotnrado con algunas respuestas de personas que insisten en que no es necesario adoptar los términos locales. Algunos incluso le preguntan por qué no se sigue refiriendo al "autobús" en lugar de la "guagua". En una de las respuestas Daniel lamenta la actitud de esas personas, señalando que "¿acaso tienes tú que venir aquí a imponer cómo tú hablas o acaso tienes tú aquí que enseñar a nadie a hablar como si la gente aquí no supiese?". Y es que, según él, se trata de una cuestión de integración y respeto por la lengua local, no de forzar a los demás a hablar de una determinada manera.

En este sentido, los comentarios de otros usuarios reflejan una visión más abierta y comprensiva hacia las variaciones lingüísticas: "Yo vivo en Madrid desde hace mucho y no cambio mis palabras, ya no es por falta de respeto, es que me corrigen 24/7 como si no supiera hablar".

Daniel Espallardo también reflexiona sobre cómo, cuando se trata de personas que han vivido mucho tiempo en la península, el hecho de adoptar ciertas expresiones no debería verse como una falta de respeto: "Es una forma de integrarse en cualquier lugar. Como dice el refrán 'allá donde fueres, haz lo que vieres'".