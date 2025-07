Ni niños ni perros: esta es la playa de la Región de Murcia perfecta para los 'grinch' del verano

Hay pensamientos que no siempre se dicen en voz alta. Por pudor, por corrección política o por evitar el juicio social que muchas veces cae sobre quienes prefieren la soledad o el silencio antes que el bullicio. Pero lo cierto es que hay un perfil de veraneante (silencioso, respetuoso y discreto) que, sin cuestionar en absoluto la existencia ni la alegría que pueden traer niños o animales de compañía, si puede elegir prefiere no tenerlos cerca durante su día de playa.

Puede que no sea lo más popular de reconocer, pero existe. Y no no son monstruos antisociales ni enemigos del verano: simplemente, personas que buscan un entorno más contemplativo, más ascético incluso. Y aunque en pleno julio parezca misión imposible encontrar un rincón del litoral libre de cubos, pelotas y ladridos, la Región de Murcia aún guarda secretos.

Un escondite solo para los más decididos

A medio camino entre la arena y el monte, dentro del Parque Regional de Calblanque, existe una cala que parece diseñada por y para los ermitaños estivales: la Cala de los Dentoles, también conocida por algunos como Cala Dorada.

No es una playa cualquiera. De hecho, lo más probable es que ni siquiera figure en los mapas oficiales o en las recomendaciones turísticas de los más conocidos portales de viajes. Para llegar a ella hay que entrar al parque por el acceso principal, el que regula la entrada de vehículos y prohíbe expresamente el acceso a perros durante toda la temporada alta (hasta el 30 de septiembre).

A partir de ahí, la travesía comienza. La lanzadera del parque deja a los visitantes cerca de Playa Larga. Desde ahí toca caminar (sí, a pleno sol) bordeando la costa: primero Playa de las Cañas, luego un sendero algo rocoso y sin señalizar. Después de unos 20 minutos más de caminata, entre pequeñas dunas, acantilados y soledad… aparece. Una cala minúscula, sin servicios, sin cobertura, sin nadie. O casi.

Por qué no hay niños (ni perros)

La respuesta está en la combinación de factores. En primer lugar, el acceso solo a pie y no señalizado, lo que descarta a familias con carritos o menores pequeños. También se suma a esto la falta de servicios básicos (ni baños, ni chiringuitos, ni sombra), lo que no suele gustar a quienes viajan con niños.

Respecto a las mascotas, en este caso aplica la prohibición de perros durante el verano, al estar dentro del área vigilada del parque. Y la distancia respecto a las playas principales, que filtra automáticamente al visitante ocasional.

La Cala de los Dentoles no es cómoda, ni accesible, pero precisamente por eso, es perfecta. Aquí no hay chapoteos constantes, ni música por Bluetooth, ni frisbees volando por encima de la toalla. No es para todo el mundo, pero quienes consiguen llegar hasta ella, suelen repetir. O no contar nada, para no romper el hechizo. Porque

Eso sí, si por un casual nos encontramos con infantes o peludos, hay que tener presente que la verdadera madurez consiste en saber convivir. La Región de Murcia, afortunadamente, tiene espacio para todos: desde quienes montan un castillo de arena con sus hijos hasta quienes solo quieren torrarse en silencio.